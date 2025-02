La burla de David Broncano a Anna Castillo por sus retoques estéticos: «¿Te frotan un kiwi?»

Gabriel Cuesta Martes, 18 de febrero 2025, 22:39 | Actualizado 22:51h. Comenta Compartir

Anna Castillo entró en 'La Revuelta' dejando claro que no le gusta cumplir años. Con un Goya bajo el brazo a mejor actriz revelación a sus 31 años, acabó hablando de todo con David Broncano. De posibles relaciones con sus primos, las tareas del horas... Y de sus retoques estéticos. El presentador ya cuenta con unos cuantos «en el imaginario colectivo» y quiso saber a los que se había sometido su invitada. «No me he hecho nada. Nada de bótox. Por mucho que se diga. Yo me he puesto aparato en los dientes solo», zanjaba el humorista. Castillo comentó que «lo único de medicina estética que me he hecho son unas vitaminas que te pinchan en la cara dos veces al año».

Le costó más de una broma. «¿Te frotan un kiwi?», se reía el andaluz. «No te rellenan ni nada», defendía antes de mostrar su piel radiante a cámara. No falló con la tradición de los regalos. Le llevó un recipiente para beber de plástico «al estilo yoga» y pegatinas de ella misma bebiendo del propio vaso. Entregados ya a su destinatario, acabaron interpretando la pelea de una cocinera con una 'air fryer', con caja incluida en el torso de Broncano para el disfraz.

a quién no le va a gustar un poco de kiwi en la cara 🥝 #LaRevuelta pic.twitter.com/2XitVEnR2M — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 18, 2025

Y de ahí, la conversación derivó a las tareas domésticas. A Castillo le da pereza colgar y recoger la ropa, cambiar las sabanas... «Tienes pinta de sudar durmiendo», la provocaba Broncano. ¿Y la toalla? «Pues cada tres o cuatro días». Preguntada sobre si se había «enrollado con algún primo», la actriz lo negó de forma tajante. «Es que me he enterado yo hoy que mis abuelos eran primos», se lamentaba el anfitrión.

Ya en la parte más seria de la entrevista, Castillo presentó la serie 'Su majestad', en la que encarna a una princesa que no termina de encajar en la Familia Real. «Yo noto que la gente me sigue llamando y que las críticas no son del todo malas. Eso lo agradezco. Las leo por encima», confesaba la actriz. «Está bien tener algun 'hater'. Algunos son graciosos», la animaba el presentador. «A mí me pasa con las blogueras», le confesaba la intérprete sin querer desvelar nombres.

Cerró con las preguntas clásicas. ¿Dinero en el banco? «Estoy guay de pasta. Tengo dos hipotecas... Entonces, amortizo cada vez que entra pasta. No sé mi patrimonio total. Compré por un precio, pero no sé por cuánto está ahora. Me da vergüenza... Creo que tendría como un millón», calculó a bote pronto. ¿Y relaciones sexuales en el último mes? «Veinte o así», estimaba antes de confesar que es más de «horario de la siesta o de noche». Broncano defendió «el mañanero» a capa y espada. También se mojó sobre si se considera más racista o machista. «Creo que racista. El hecho de ser mujer me ha hecho darles más vueltas a lo otro», zanjaba.