Bunbury rompe su silencio tras los rumores de enemistad con Amaral: «No me importa volver a insistir»

El ex líder de 'Héroes del silencio' desmiente que el dúo zaragozano le quitara el puesto de telonero de Bob Dylan

Marina León

Marina León

Martes, 19 de agosto 2025, 18:43

«No acostumbro atender a rumorologías ni a lo que se dice en las redes, pero me llega el malestar que ha mostrado el dúo Amaral por la insistencia e insultos que algunos les han hecho llegar a lo largo de los años«. Así ha roto Enrique Bunbury su silencio tras la reacción de los zaragozanos, hartos de que después de más de 20 años haya todavía quienes afirmen que la canción 'Puta Desagradecida' (2006) de Bunbury está dedicada a Eva. »Creemos que es hora de que se cuente la verdad y de paso de que sus seguidores nos dejen en paz», escribieron en el perfil oficial de Amaral en X (antes Twitter).

Y así ha sido. Este martes, el que fue líder de 'Héroes del silencio' ha compartido un comunicado en el que afirma que ese rumor que lleva años circulando «no tiene una base sostenible». También cuenta que ya lo ha desmentido en más de una ocasión. Según explica, todo surgió durante la gira de Bob Dylan en 2004, cuando el dúo fue elegido como telonero. Alguien hizo saltar el rumor de que los de Amaral le habían robado ese puesto a Bunbury.

«No me importa volver a insistir que en esa gira eran ellos los contratados para abrir a Dylan y que a mí me llamó Gay Mercader (el promotor) para sustituirles por un problema en la mano de Juan Aguirre», detalla. «Yo me ofrecí para hacer los shows que faltaban. Cuando me comunicaron que Eva continuaría haciendo los shows sola, me alegré por ella, aunque a mí me hiciera ilusión abrir para Dylan. Amaral no me quitó el puesto en absoluto. Era suyo. Nunca me enfadé, porque no tenía motivos», aclara.

Dicho esto, «insisto, la canción no tiene nada que ver con ella. Es una canción a la manera de las canciones latinoamericanas de despecho que tanto me gustan. En ese mismo álbum grabamos 'Bravo', que es aún más dura», cuenta. Por último, lamenta los ataques que los artistas reciben desde hace años y pide respeto para ellos. «Amaral es un dúo de talento evidente y mayúsculo, a los que desde aquí envío mi admiración y disculpas por todo lo sufrido», finaliza.

