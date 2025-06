Buenafuente trata de imitar el acento de un vasco

B. Vergara Jueves, 5 de junio 2025, 08:48 Comenta Compartir

Andreu Buenafuente pasó este miércoles por los micrófonos de 'A las Bravas' de la Cadena SER. Tras abordar varios temas, Raúl Pérez le pidió al humorista que contara alguna anécdota con acento vasco. Así que el presentador del programa le preguntó: «¿Cómo narrarías tu casi caída de un caballo?».

El humorista catalán arrancó con un interrogante. «¿Cuando caballo caído?». «Hay algo de vocalización, eh, no hay tono», bromeó. Buenafuente comenzó entonces a narrar la supuesta historia con un acento particular y un desorden en las frase. «Menorca con familia yo, yo estando en Menorca...», comienza. De repente mete un «is» y se percata de que «eso no es euskera». Y continúa: «En Menorca estando, mujer dice 'caballo hay que ir'. A mí gustar no, porque miedo da», cuenta tratando de no reír.

La supuesta excursión comienza en una finca. «Dice mi mujer 'vamos, aquí mismo en finca y vamos a caballo'», relata, al tiempo que explica que le dan el caballo más tranquilo. «Dan el manso más porque yo curiosamente pregunté a mujer 'oye, ¿caballo hay, qué hostias?», dice el humorista, quien relata que eso lo dijo en euskera y no aguanta la risa en el programa.

«Yo aplaqué miedo, pero una vez arriba íbamos tres, guía y mujer mía», cuenta. Buenafuente bromea: «Mujer mía es como Tarzán». El catalán explica lo que sucedió a continuación. «Ave sale de la maleza. Caballo primero asusta y el manso no, rebrinca. Yo miedo miedo, me agarré, no me va a tirar, me tiro yo, una caída lentita, hasta que 'pum', toco suelo». Finalmente, para rematar y bromeando cuenta: «Un vasco coge caballo, lo pone él tieso otra vez, se lo pone encima y caballo monta él».

Buenafuente también contó la primera vez que se encontró con Iñaki Gabilondo. El humorista coincidió con el veterano periodista en Radio Barcelona. «Él acababa y a las 12:20 empezaba yo. Me ponía en un rinconcito y le veía solo, con una luz cenital y un folio en blanco», explicó. Y un día, al terminar Gabilondo se dirigió a él: «Me dijo: Andreu, he oído hablar de ti», explica Buenafuente, que le respondió: «Y yo también». El catalán asegura que no tuvo intención alguna de broma en sus palabras, pero que estaba nervioso y no supo qué responder.