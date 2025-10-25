Brutal enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Jesús Cintora: «Una cosa es ser moderador y otra dictador» El exvicepresidente del Gobierno criticó al presentador de 'Malas lenguas' porque le retiró el turno de palabra

La tertulia de ayer en 'Malas lenguas' acabó con una bronca monumental entre Jesús Cintora y Pablo Iglesias. El exvicepresidente del Gobierno es un colaborador habitual del programa que conduce Cintora en La 1 y La 2 y ayer vivió uno de los momentos más tensos de su etapa televisiva.

Cuando el tema de la tertulia era la presencia o no de efectivos policiales ante los acosos a políticos en las calles, Iglesias subió el tono de su argumento: «Estamos todos aquí en contra del fascismo. Pero si se comete un delito y le roban la cartera a Cintora, el responsable es quien le roba la cartera. Ahora bien, si cuando lo denuncia ante la policía le dicen que no investigan estos delitos, habrá que hablar de eso».

El exvicepresidente del Gobierno pidió a Sánchez «responsabilidades» para «acabar con las concentraciones de acoso frente a las casas de personas de izquierdas» y acto seguido tomó la palabra Chema Garrido. El periodista intentó ofrecer otro punto de vista distinto al de Iglesias pero este último se lo impidió pisándole la palabra. Tuvo que intervenir Cintora. «¿Pero dejamos intervenir a Chema, por favor?».

A Iglesias le cambió la cara y le preguntó en tono poco amigable si era su abogado. El presentador se quedó a cuadros. «Pablo Iglesias, te pido por favor respeto a este moderador. Yo no soy abogado de nadie. Soy un presentador y aquí reparto la palabra. La reparte este moderador, no tú. ¿Te importa, por favor? Tenía la palabra Chema Garrido», le dijo.

El enfrentamiento entre ambos fue 'in crescendo'. «Te respeto mucho, pero una cosa es ser moderador y otra dictador. Yo tampoco acepto que me calles ni que me levantes la voz, Cintora. También a un presentador se le puede criticar. No sois dioses. Estáis en la televisión pública. Y te admiro mucho, pero en esto no tienes razón».

Cintora no aguantó más y le calló: ««Ya has tenido tu momento para montar tu numerito. Soy un humilde periodista. ¿Me permites hablar? Estás esparciendo bulos porque yo no he dicho que no vuelves a esta tertulia. Te pediría respeto a este moderador que reparte palabras, no calla a nadie. No creo que te puedas quejar de lo que hablas en este programa». Iglesias aceptó y el debate continuó.

