El Euromillones del martes: resultados del 2 de diciembre

Broncano vuelve a 'picar' a Motos por las audiencias y habla de su renovación: «Hay menos derrama por lo de Koldo y Ábalos»

El presentador de 'La Revuelta' sacó a relucir los datos del lunes, en los que ganó en share

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:03

Comenta

David Broncano sigue de vez en cuando entrando en esa guerra de audiencias que tanto sabe que irrita a su principal competir, Pablo Motos. Este martes cogió directamente el papel con las estadísticas de audiencias. Y lució los buenos datos de 'La Revuelta'.

«Fue una competición muy dura. En la franja nuestra... 'La isla de tentaciones tuvo un 12,1%. Vaya pelea, eh». Ese bajón lo atribuían a que había «menos sexo». «Van a hacer turismo», comentaban Ricardo Castella y Grison. Es la misma cifra que obtuvo 'El Hormiguero'. «Un 12,1... buen dato. ¡Y 'La Revuelta' un 12,3%!», exclamaba ante la ovación de los asistentes. «En espectadores ganó 'El Hormiguero', lo que siempre digo que es lo importante, pero hoy eso me da igual», se reía.

Grison insistió a su presentador que con esos datos tenía que picar la puerta del «perro», en referencia al presidente Pedro Sánchez, para pedir más dinero cuando toque abordar la renovación del programa, que cumple este año su segunda y última temporada firmada. Ambas se pactaron por 28 millones, 14 cada año. «Estoy en ello». prometía el cómico. «Con lo de Koldo y Ábalos ahora hay menos derrama», remataba Grison desde su esquina.

