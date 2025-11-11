Broncano presume de su victoria histórica ante Motos con la visita de Rosalía: «Sin darle mucha importancia» El presentador de 'La Revuelta' comentó su récord de audiencia y victoria ante 'El Hormiguero'

Gabriel Cuesta Martes, 11 de noviembre 2025, 22:13 | Actualizado 22:24h. Comenta Compartir

Su sonrisa le delata a David Broncano. Tardó unos minutos en dejarlo caer, pero no podía dejar la ocasión. «Hace tiempo que no digo nada porque no voy a estar todos días con esto... sin darle mucha importancia», arrancaba riéndose. Estaba claro que iba a hablar de su histórica victoria ante Pablo Motos gracias a la visita de Rosalía.

«Agradecer a Rosalía porque se batió el récord histórico de audiencia del programa», resaltó el presentador de 'La Revuelta' bailando entre aplausos del público. También salió un robot gigante a bailar y tuvo palabras para Almodóvar y compañía por acudir a la peculiar junta de vecinos. «Yo después me puse 'El Hormiguero'», soltó Grison. «Se han peleado Andy y Lucas, eh», comentó el humorista, que solo vio «un par de vídeos».

Rosalía logró el récord del programa, que fue seguido por más de 2,7 millones de espectadores de media. En algunos momentos se llegaron a registrar hasta 5,3 millones. TVE arrasó en la franja del 'access prime time' con un 20,4% de 'share'. Fueron cinco puntos más que su principal rival, 'El Hormiguero'. El programa de Pablo Motos, que se ha acostumbrado a ganar en 2025 a su rival, tuvo que conformarse con la segunda plaza con dos millones de espectadores que se engancharon a la rajada de Andy sobre Lucas.

Con los datos que deja la entrevista a Rosalía, el programa de La 1 recupera el liderazgo que perdió en noviembre del año pasado. De hecho, Broncano no superaba la barrera de los 2,5 millones de espectadores diarios desde sus primeros programas en septiembre de 2024. También fue la primera vez que superó la barrera del 20% de cuota de pantalla.