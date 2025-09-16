Broncano insiste en su broma sobre el Gobierno: «Ahora el Ministerio del Interior nos pide...» El presentador de 'La Revuelta' desvela quiénes serán los invitados de la semana

Martes, 16 de septiembre 2025

'La Revuelta' no ha cambiado mucho desde que se despidió de la audiencia el pasado mes de julio. Volvió la semana pasada con Broncano de rubio platino y con la novedad de que este año se anunciarán los invitados con anterioridad. Una supuesta exigencia del Gobierno que en el programa están sabiendo sacar partido.

Ayer Broncano insistió en su 'broma'. «Ahora el Ministerio del Interior nos pide que cada semana digamos quién viene de invitados de esta semana», le dijo a los intérpretes Ricardo Darín y Andrea Pietra, presentes anoche en el teatro.

El presentador se sacó un papel y volvió a jugar con el espectador. «Juan Manuel de Fraga, Agatha Ruiz de la Prada o María Dolores Pradera. Una de estas tres personas vendrá mañana (por este martes)». El público, y los invitados, pronunciaron el nombre de la diseñadora.

Al día siguiente, el protagonismo será para «unos deportistas que han sido campeones del mundo hace nada» (tiro con arco) y los protagonistas de la serie 'La Caza'. «Entre los cuales está Silvia Alonso, una actriz increíble, muy guapa», bromeó Broncano sobre su pareja, una de las invitadas que más veces ha pisado 'La Revuelta'.

El jueves estarán Ester Expósito y Mirela Balić y después «Loquillo o Sonic el erizo». Darín se quedó sorprendido con lo que acababa de ver. «Es una amplia gama de posibilidades...», dijo irónicamente.