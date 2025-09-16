El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Broncano insiste en su broma sobre el Gobierno: «Ahora el Ministerio del Interior nos pide...»

El presentador de 'La Revuelta' desvela quiénes serán los invitados de la semana

A.M.

Martes, 16 de septiembre 2025, 09:01

'La Revuelta' no ha cambiado mucho desde que se despidió de la audiencia el pasado mes de julio. Volvió la semana pasada con Broncano de rubio platino y con la novedad de que este año se anunciarán los invitados con anterioridad. Una supuesta exigencia del Gobierno que en el programa están sabiendo sacar partido.

Ayer Broncano insistió en su 'broma'. «Ahora el Ministerio del Interior nos pide que cada semana digamos quién viene de invitados de esta semana», le dijo a los intérpretes Ricardo Darín y Andrea Pietra, presentes anoche en el teatro.

El presentador se sacó un papel y volvió a jugar con el espectador. «Juan Manuel de Fraga, Agatha Ruiz de la Prada o María Dolores Pradera. Una de estas tres personas vendrá mañana (por este martes)». El público, y los invitados, pronunciaron el nombre de la diseñadora.

Al día siguiente, el protagonismo será para «unos deportistas que han sido campeones del mundo hace nada» (tiro con arco) y los protagonistas de la serie 'La Caza'. «Entre los cuales está Silvia Alonso, una actriz increíble, muy guapa», bromeó Broncano sobre su pareja, una de las invitadas que más veces ha pisado 'La Revuelta'.

El jueves estarán Ester Expósito y Mirela Balić y después «Loquillo o Sonic el erizo». Darín se quedó sorprendido con lo que acababa de ver. «Es una amplia gama de posibilidades...», dijo irónicamente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2 La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  3. 3

    Otegi sobre GKS: «Es una cosa muy vieja y se llevan mal con todos»
  4. 4 El gesto de Julen Agirrezabala con la afición del Valencia en su noche más dura
  5. 5

    La metamorfosis de Luis: de gastar 9.000 euros al mes en cocaína y alcohol a terapeuta premiado
  6. 6 Muere Marian Izaguirre a los 23 años, la influencer que encontraron en estado crítico en un hotel en México
  7. 7

    «Se pusieron de acuerdo para echarme de Arkaute», denuncia una segunda aspirante
  8. 8

    Ertzainas sin titulación ejercen de psicólogos en las entrevistas finales
  9. 9 Una vecina de Barakaldo deja su herencia al Ayuntamiento para el cuidado de perros y gatos
  10. 10 «La pierna que apareció en Arrigunaga estaba cortada con mucha precisión»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Broncano insiste en su broma sobre el Gobierno: «Ahora el Ministerio del Interior nos pide...»

Broncano insiste en su broma sobre el Gobierno: «Ahora el Ministerio del Interior nos pide...»