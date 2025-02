Broncano imita el polémico y sensual baile de Aitana: «La mente sucia la tenemos las personas adultas»

Aitana visitó este miércoles 'La Revuelta' y dejó un reguero de anécdotas de lo más comentadas en redes. Además de abordar su depresión y confesar que, incluso, ha tenido miedo de ser violada, la cantante catalana y David Broncano hicieron gala de su amistad y mostraron tanta afinidad que hasta bailaron y cantaron juntos.

La extriunfita, una de las artistas españolas más importantes de la actualidad y que arrasa a nivel mundial, acudió al programa de TVE para presentar el documental basado en su vida, 'Metamorfosis', que se estrena en Netflix a partir del 28 de febrero. Uno de los momentos más divertidos de la noche llegó cuando la artista enseñó al presentador jienense cómo se hace su baile más sensual, una coreografía con movimientos atrevidos por la que recibió numerosas críticas al considerarse no adecuado para su público, en su mayoría adolescente, y que en octubre de 2023 se hizo viral.

🔥@Aitanax enseña su baile sexy a Broncano



⚠️ Hay primeros planos, no os acerquéis mucho el móvil a la cara. #LaRevuelta pic.twitter.com/T1doGUp4zy — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 19, 2025

Aitana hizo frente a la polémica y siguió repitiendo el baile en sus conciertos. En 'La Revuelta', como es habitual, Broncano se cachondeó de la controversia y se animó a imitar a su invitada. «Hay gente que le encantó y a otras no les gustó. La mente sucia la tenemos las personas adultas y la educación que le damos a nuestros hijos. Los niños no tienen la mente sucia», señaló la artista.

«¿Quieres hacerlo?, ¿quieres que te lo enseñe?», le preguntó a Broncano. «Te tumbas en el suelo, boca abajo. Agáchate. Se me va a ver el culo, pero bueno, ya me lo ha visto todo el mundo, no pasa nada», le indicó al presentador después de quitarse este la americana para tratar de reproducir los sensuales movimientos. El humorista se tumbó en el suelo, colocó las piernas en la posición correcta y... «¡Sube, baja! ¡Sube, baja! Increíble, ¡brutal!», le felicitó Aitana. «La verdad que es sexi», lanzó Broncano. «No es tan fácil David, qué te has creído, que las mujeres también hacemos cosas difíciles también en el escenario», añadió la catalana.

Karaoke con Broncano

Pero la visita de Aitana a 'La Revuelta' dio para mucho más. Invitada y presentador pusieron el broche final cantando juntos 'Fix you' de Cold Play, a modo karaoke, una actuación de la que se está hablando mucho en redes y que desató las carcajadas del público asistente por las dotes para la canción del presentador. Antes, la cantante de éxitos como 'Mariposas' o 'Los ángeles' confesó que es hipocondriaca, se bajó de los tacones para mostrar su verdadera altura y reveló su millonario patrimonio con tan solo 25 años.

🎤❤️‍🩹 @Aitanax y Broncano cantan 'Fix you' de Coldplay a dúo



Cerrad los ojos e intentad adiviniar cuándo canta cada uno. #LaRevuelta pic.twitter.com/T15wawcE7P — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 19, 2025

Aitana también lanzó una pulla a la prensa rosa dejando claro que le gustan los chicos, «a pesar de lo que se ha publicado por ahí». ¿Fase paparazzi? «Ahora vivo dos semanas de menos seguimiento», reconocía. La cantante siempre se ha sentido incómoda ante este seguimiento e incluso hizo más de un llamamiento ante el miedo de que las cámaras mostraban su casa. «Una vez Silvia le dijo a una señora que nos preguntó cuándo nos casábamos que sería en agosto en los Lagos de Covadonga», se reía Broncano.

Broncano propuso analizar qué gremios eran más chulos que otros. Actores, cantantes, deportistas... ¿Y futbolistas? La cantante aseguró no conocer a ninguno, «como mucho cruzarse». ¿Y Vinicius? «Sí, coincidimos una vez, pero no quiero más novios, eh», contestaba entre risas. De ahí saltaron al gimnasio. En Miami se obsesionó con hacer mucho deporte mientras grababa el nuevo disco. «Pesaba 46 y medio y llegué a pesar 52», contaba sobre una rutina en la que comía seis veces al día e introdujo mucha cantidad de proteína mediante huevos y queso cottage.