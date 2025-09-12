Broncano elogia a Mariló Montero tras su enfrentamiento: «Lo que hizo no es fácil»

A. Mateos Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:59 Comenta Compartir

David Broncano y Mariló Montero protagonizaron el martes una de las entrevistas más tensas que se recuerdan en 'La Revuelta'. Acusaciones de «sesgo ideológico» por parte de la presentadora a la que fuese su antigua casa, provocó la indignación de muchos comunicadores de RTVE, que estallaron contra ella en sus respectivos programas. Aunque los dos protagonistas son los que más hierro han quitado al asunto. Tanto Mariló como Broncano hablan muy bien de lo que ocurrió el martes.

El presentador de 'La Revuelta', en declaraciones a 'Fórmula TV', se deshace en elogios hacia su compañera de profesión por «tirar para adelante y aguantar» ante los abucheos del público con cada proclama lanzada. Por ejemplo, la de la defensa de la tauromaquia. «Lo que hizo Mariló no es fácil. Era algo que podía pasar si dices eso ante un público que no conoces, y el público estaba en su derecho, y aunque no fuera imparcial, lo jugó muy bien».

Broncano hasta se permitió hacer alguna broma con lenguaje taurino. «No hubo cornada de Mariló Montero, en todo caso un intercambio de capotazos», afirmó al valorar la entrevista que tanto ha dado que hablar. «Suponía que habría algo de debate, pero hubo más del que esperaba porque fue fuerte desde el principio. Me parece lícito lo que hizo, era televisivamente interesante y el debate estaba guay». El humorista volvió a recalcar que el programa «es de comedia» y que en ningún caso es político.

También le preguntaron sobre la posible comida que ha quedado pendiente entre Mariló, Susanna Griso, Ana Rosa Quintana y él, y todavía Broncano no lo ve claro: «Estoy a la espera. Creo que Mariló ya se lo ha propuesto. (...) Susanna dijo 'Ok.' y cerró conversación, entonces no sé si es real; Ana Rosa podría ser que se haya quedado en un solo tick y en gris». Broncano confirmó que sí asistiría aunque descarta que sea televisada. «Mejor que no y que cada uno cuente su versión», dijo entre risas.

La otra protagonista, Mariló Montero, también ha rebajado en las últimas horas la tensión generada por sus declaraciones. «Gracias, David Broncano, y a todo el equipo de @larevuelta_tve por invitarme a vuestra casa, donde disfruté personalmente de vuestro ingenio», comienza diciendo la que fuera la mujer de Carlos Herrera. La charla, asegura, no estaba premeditada. «Surgió, de manera espontánea, una conversación improvisada que resultó tan interesante que merece ser continuada», expone.

Montero explica que no conocía previamente al comunicador . «Fue un diálogo entre dos personas educadas que acababan de conocerse y que, aun partiendo de ideologías distintas, demostraron que lo que nos une es más fuerte: la tolerancia, el respeto y la curiosidad sincera por comprender al otro». Aunque criticó abiertamente a TVE por su «fuerte sesgo ideológico» y aseguró que «todos los presentadores son de izquierdas», ahora la de Estella señala que la conversación se desarrolló «lejos de etiquetas y bandos». «Esa curiosidad abierta —lejos de las etiquetas y los bandos— es la que enriquece, mientras que reducir cada voz a un bloque ideológico empobrece el debate público», apunta a la vez que cree que «todos somos necesarios». «En tiempos de polarización y extremismos que ponen en riesgo nuestra convivencia, conviene recordar el valor de ese abrazo: un gesto sencillo que demuestra que se puede discrepar mucho y, aun así, mantener la cordialidad».