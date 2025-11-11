Broncano confirma que no repetirá en las Campanadas: «Me gustó, pero no tanto» La 1 es la cadena que aún no ha desvelado el nombre de los presentadores para despedir el año

Es la gran incógnita para despedir el año. La 1 aún no ha desvelado quién presentará las Campanadas. Y todo hace indicar que habrá novedades. Al menos, es lo que se desprende de las palabras de David Broncano. El presentador de 'La Revuelta' ha explicado que aparecer en la Puerta del Sol junto a Lalachus fue algo puntual. Y que no tiene en mente repetir. «Me gustó, pero no tanto como para no estar en el monte», zanjaba. Eso sí, se le escapó más de una risa... y del humorista nunca puede uno fiarse del todo.

La confesión llegó en su entrevista con Paula Vázquez, que acudía a promocionar su nuevo programa en La 1, el concurso 'Hasta el fin del mundo'. La conversación surgió recordando apariciones importantes de la gallega en la pequeña pantalla, entre ellas algunas Campanadas.

Mediaset fue la última en mostrar sus cartas para luchar contra RTVE y Atresmedia por las Campanadas. La presentadora Sandra Barneda y el polifacético Xuso Jones despedirán 2025 en Telecinco (y Cuatro) para tratar de reponerse del último fiasco con las uvas. Mientras que Antena 3 ha confirmado que Cristina Pedroche y Alberto Chicote repiten un año más. Falta conocer la fiesta de RTVE.

El año pasado Broncano fue el gran protagonista de las Campanadas y devolvió el liderazgo por la mínima a TVE tres años después. Según los datos de Kantar Media, recogidos por Barlovento Comunicación, 6.646.000 espectadores -5,6 de ellos a través de La 1- se tomaron las uvas con el dúo humorístico de 'La Revuelta'. TVE optó por una retransmisión única para La 1 y La 2 y acumuló entre ambas cadenas una cuota de pantalla del 39% en el minuto de oro, con La 1 marcando el porcentaje más alto de la noche con un 33,1% de 'share'.

De esta manera se puso fin al 'reinado' de Cristina Pedroche, que llevó a Antena 3 a desbancar a La 1 durante las Campanadas por primera vez en la historia. La presentadora de Atresmedia registró durante los últimos tres años los mejores datos de audiencia de la noche gracias al gancho de los vestidos de la presentadora, que se mantienen en el más absoluto secreto. El año pasado perdió por primera vez espectadores y este año se volvió a resentir, aunque mínimamente. Antena 3 registró 5.550.000 televidentes durante la ingesta de las doce uvas, el 32,6% de la cuota de pantalla.