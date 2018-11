La bronca de Jorge Javier a Ángel Garó en 'GH Vip' «¡No me toques más las narices!», llegó a reprochar el presentador al cómico, tras reprenderle por utilizar expresiones que podían ofender a los espectadores JOSEBA FIESTRAS Viernes, 9 noviembre 2018, 08:02

Llevaba varias galas en el punto de mira. Sus compañeros y compañeras sabían cómo provocarle y Ángel Garó cayó en la trampa varias veces. Lo malo es que las expresiones que utilizó no fueron acertadas. «Vete a Perú» o «Vete a cantar a Marruecos» fueron sentencias que la gota que colmó el vaso. El humorista (en este caso sin gracia) se las dijo a Miriam y a Asraf en varias ocasiones y Jorge Javier Vázquez decidió reprenderle por ello en directo. «Te rogamos encarecidamente que no vuelvas a utilizar expresiones así, no envíes a la gente a su país de origen», reclamó el conductor del programa. Pero la regañina, lejos de lograr su efecto, provocó el contrario. «No voy a permitir la demagogia», exclamó Ángel ofendido, haciendo caso omiso a los consejos del presentador para que se callase.

«Si te lo digo es porque hay muchísima gente a la que le ofenden esos comentarios», trató de explicar el periodista, pero ni por esas. «Yo no he venido aquí a que me lean la cartilla ni a que nadie me de clases de educación», espetó Garó ultrajado. Y la respuesta activó a Jorge Javier que sacó la artillería pesada: Pues a lo mejor es que las necesitas, Ángel, porque si nos ponemos chulos te lo digo. Hombre, no me toques más las narices». Breve pausa dramática y seguimos. «Probablemente no seas racista, pero sí clasista. Y si quieres entramos a la guerra… ¿entramos?», desafió el presentador visiblemente enfadado. Garó calló y el showman continuó: «Y sí, ahí estás trabajando, pero con gente igual que tú, no con chusma», zanjó.

Pasado el mal rollo, las tramas del culebrón 'GH Vip' prosiguieron por otros derroteros. Y es que Isa Pantoja estaba de resaca, pero también celebrando su cumpleaños. Y los guionistas decidieron que qué mejor que festejarlo en la casa Vip. La muchacha aceptó (entiendo que previo pago del caché negociado) y dejó solo y desolado a Omar Montes, que protagonizó una de las escenas más delirantes jamás vistas en una gala. Mientras Jorge Javier conectaba con Chabelita, el rapero comenzó a llorar (o a fingir que lo hacía) y se marchó del plató cual novio afligido. Poco duró la pena porque el comunicador salió a buscarle y lo trajo de regreso cariacontecido. Y ahí quedó la farsa.

Por lo demás, Angel Garó fue el expulsado de la noche y confesó que, en el fondo, se avergonzaba de estar en 'GH Vip'; Koala, Makoke y Mónica Hoyos fueron los nominados, pero como Asraf tenía el poder del intercambio salvó a Mónica y metió a Tony Spina en la lista negra; Suso y Aurah a veces se quieren y otras, no; y Chabelita se quedó a pasar la noche en la casa, para desgracia de su enamorado Omar. Y la vida sigue en Guadalix.