Una bronca histórica en 'Supervivientes' obliga al programa «a tomar medidas urgentes»

«La situación de Montoya es límite. Ayer tuvo que ser evacuado y en estos momentos se encuentra fuera de las playas», avanzaba Carlos Sobera nada más empezar 'Tierra de nadie'. No era el único acontecimiento que marcaría el formato. El presentador contaba que un pergamino había provocado la mayor bronca de la edición de 'Supervivientes', «lo que nos ha obligado a cambiar a última hora la escaleta del programa y tomar medidas urgentes», informaba Sobera. Empecemos por el enfrentamiento. Mas de seis horas duró la disputó y puso a todos los aventureros contra las cuerdas.

Poseidón les propone un juego, pero las recompensas son individuales y aquello creó discordia. Carmen Alcayde se cogió un mosqueo importante. «Me pareció muy egoísta que no quisierais compartir, para mí fue un lunes horrible que quiero olvidar», recriminaba. Y apuntaba a la actitud del grupo con Montoya, que estaba rendido en la arena. «Ayer me desfondé mucho y a nivel emocional broté mucho», le explicaba el sevillano al médico que acudió para atenderle. «Vamos a llevarte a la clínica a hacerte una revisión general», informó el galeno. Y Montoya se fue en una barca.

Ya en el hospital, los doctores atendieron con mimo a Montoya que se mostraba muy flojo. «Necesitamos que hagas un reposo general y vamos a estar revisando la fiebre», le contaba el médico. Mientras, Anita Williams y Carmen Alcayde lloraban desconsoladas su ausencia. «No se ha despedido», protestaba la del 'Tomate' entre lágrimas echándole bastante teatro al asunto. Y se lo contaba a Anita. «Si no vuelve me muero», dramatizaba la presentadora. Montado el espectáculo, Montoya regresaba a la asamblea cariacontecido. «Nos alegramos muchísimo de que te encuentres mejor y de que vuelvas», brindaba Laura Madrueño. Los doctores dictaminaban que ya estaba bien. «Tras ser atendido de un cuadro de malestar general la buena respuesta del tratamiento y la desaparición de los síntomas permiten que regrese con sus compañeros», leía Sobera. Y casi todos aplaudían la farsa.

Tocaban reproches. Montoya volvía indignado. «Hay que ser persona antes que concursante», arrancaba. El de 'La isla de las tentaciones' estallaba antes en la playa catalogando a Damián y a Pelayo de «falsos» y «egoístas». Damián se defendía afirmando que Carmen era una mentirosa. «Esto ya huele a quemado, ya he dado varias oportunidades. Así no se gana esto. Me has decepcionado», le decía Montoya al campeón de karate. Y así todo el rato. La nota alegre la puso la salvación del de Utrera por parte de la audiencia. Koldo, Anita y Carmen se la juegan el próximo jueves.