E. C.

La broma de Iñaki López sobre la primera canción de Sergio Ramos: «Le hemos puesto karaoke para que lo entiendan bien»

El debut del exjugador del Real Madrid en la música con 'Cibeles' ha generado un sinfín de comentarios

S. O.

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:21

El debut de Sergio Ramos en la música con su primera canción 'Cibeles' ha dado mucho de qué hablar. El futbolista sevillano, actualmente en las filas del mexicano Monterrey, ha lanzado un tema plagado de 'dardos' contra el Real Madrid que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

La incursión en la música del exinternacional con España ha acaparado estos días la atención en programas deportivos y de actualidad de la televisión y la radio. En 'Más Vale Tarde', en La Sexta, Iñaki López no pudo evitar uno de sus típicos comentarios irónicos por la faceta musical del de Camas.

«Como ven, hemos puesto karaoke para que le entiendan bien», señaló con su habitual sarcasmo el periodista vizcaíno. Y la broma continuó: «El autotune es lo que tiene, es muy traidor». La canción está plagada de mensajes para el club blanco. Así, el deportista canta «nunca quise irme, tú me pediste que vuele», «menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual» o «espero que te vaya bien aunque sin ti me siento mal».

El presentador portugalujo recordó que el Real Madrid ya ha sido cantera de otros cantantes como, por ejemplo, Julio Iglesias. «Julio es una super estrella», respondió Ramoncín. A su juicio, el género musical escogido por Ramos es un tipo de música «que facilita el hacerlo porque no necesitas montarte una banda, ni ensayar todo el tiempo, ni siquiera cantar».

