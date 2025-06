Broncano desnudo sobre una estelada y junto al logo del PSOE... el cuadro que 'La Revuelta' ha censurado por segunda vez El artista amateur Andrésdunk denunció hace unas semanas que el programa no emitió su intervención en septiembre y este miércoles ha tenido su minuto de gloria en el espacio, aunque ha vuelto a sufrir parte de censura

A. Mateos Miércoles, 11 de junio 2025, 22:43

'La Revuelta' comenzó este miércoles con la intervención de un pintor amateur que ya apareció en el programa hace más de nueve meses. Aquel día llegó al teatro Príncipe con un cuadro pintado a mano para Broncano. En la pintura se aprecia al presentador desnudo sobre una estelada y junto al logo del PSOE. También se ve a Pablo Motos y el icono de 'El Hormiguero' tachado con un aspa rojo y con las frases «machistancas y «racistancas» aludiendo al nombre de las hormigas, Trancas y Barrancas.

El propio artista, llamado Andrés, denunció hace unas semanas en su cuenta de Instagram (Andrésdunk) la «censura» que sufrió aquel día en 'La Revuelta' y por parte de Broncano, en concreto. Andrés muestra en sus redes sociales las imágenes que no se emitieron. El presentador recogió el regalo, lo abrió y después de ver su contenido dijo «esto no se va a emitir».

El pintor reconoce que el cuadro era «explícito» y que la decisión fue «justificable». Así que se puso manos a la obra y en seis meses ha hecho un cuadro aún más grande donde simboliza a la perfección la imagen del programa. Broncano y sus colaboradores sustituyendo a los protagonistas de Las Meninas de Velázquez.

Y este miércoles sí ha podido entregar el regalo en 'La Revuelta' y verse desde casa. Hasta el presentador le ha dado paso y ha podido explicar en qué consiste cada detalle de la pintura. Aparecen todos y cada uno de los colaboradores -también el propio artista- junto a unas descripciones que los ridiculizan.

Sabes que te va bien cuando tu público tiene más talento que tú. #LaRevuelta Que no seuene a coña, pero de verdad, gracias por echar tanto rato por nosotros <3 pic.twitter.com/aUU8b3AYo1 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 11, 2025

Aunque Andrés ha vuelto a ser censurado. Después de entregar el nuevo cuadro, el de las Meninas, ha vuelto a intentar meter en el programa la pintura de Broncano sobre la estelada. Pero tampoco ha colado. 'La Revuelta' ha emitido la imagen difuminada y aunque se apreciaba la bandera independentista catalana, no se veía mucho más. Solo quien acuda al perfil oficial del artista en Instagram puede contemplar la obra sin censuras.

Ampliar Imagen del cuadro censurado. La Revuelta

No obstante, Broncano trató de explicar por qué ese cuadro no podía salir en antena en la televisión pública. «Lo tenía guardado... porque está bien hecho. Pero soy yo intentando hacerme una... Aquí 'racistancas' y 'machistancas'.... el PSOE encima de... es que esto no se puede», dijo entre risas. El artista se intentó explicar y Broncano le gastó la broma diciéndole que lo guardaría en un «cobertizo». El otro cuadro, el de Las Meninas, sí tendrá un hueco en el escenario del teatro Príncipe.