Borja Iglesias amenaza con comprar 'La Revuelta': «Del programa del Perro al del Panda»

'La Revuelta' hizo ayer un programa bajo mínimos a cuenta del apagón histórico que afectó a la península ibérica el pasado lunes. En modo simulacro, y sin apenas luz, Broncano trató de sacar el programa adelante con su clásico humor y con un invitado de altura, como es Borja Iglesias. El delantero español del Celta tuvo una entrada estelar en plató; pegó un balonazo y rompió parte del decorado. También el cristal del iPad que estaba cargando en uno de los sofás. «Todo lo que nos habíamos ahorrado en el programa, a tomar por culo», bromeó Castella ante las risas de los protagonistas.

Ya más serenos, Broncano se puso el traje de entrevistador y le preguntó a su invitado -también amigo- por su futuro la próxima temporada. Iglesias es propiedad del Betis pero está cedido en el Celta. El '9' fue muy contundente: «Yo estoy muy contento ahora mismo la verdad. Vivo en mi casa y estoy en mi equipo». Aunque también quiso acordarse de su todavía equipo: «Estaba muy bien en el Betis también».

El presentador llegó a la conclusión de que Iglesias es «un disfrutón» y el delantero no le quitó la razón. Fue el momento ideal para dejar de lado el fútbol y abordar el tema de la salud mental. «Yo he tenido mis momentos también. Hace un par de años, uff... Estaba un poco desencantado de mi profesión», confesó. Entró en detalles. «Al hombre no se le permite mucho lo de... Ay, estoy mal, estoy triste...», protestaba Iglesias. Broncano imitó la actitud del aficionado que tiende a comentar el fútbol: «No te muestres vulnerable. ¡Ponte a trabajar! ¡Trabaja un poco, mete goles! ¡Qué triste ni qué triste!».

Iglesias segura que su mayor fuente de felicidad viene de un golpe futbolístico. Cuando Luis Enrique no le llamó para ir al Mundial de Qatar en 2022, este se fue a Madrid unos días para desconectar y allí conoció a su actual pareja, la influencer María Valero. Broncano aprovechó para lanzarle las preguntas clásicas. Y en cuanto a las relaciones sexuales, Iglesias confesó que va «un poco justo» porque su pareja ha estado recientemente de vacaciones en Brasil. Sobre el dinero, en cambio, afirmó que tenía «entre 14 y 15 millones de euros».

«Podrías comprar el programa por un año. Si nos pagas 14 millones el año que viene lo hacemos en tu casa para ti», le soltó Broncano ante las risas de su invitado. Castella fue más allá y se mostró entusiasmado con quitarse la etiqueta de ser el 'programa de Sánchez'. «En vez del programa del Perro, el del Panda», señaló recordando las críticas surgidas en verano por traer el programa a TVE. Iglesias recogió el guante y dijo que reflexionaría sobre ello.