Boris Becker, la leyenda del tenis que acabó en la cárcel: «Perdí el 95% de mis amigos»

Set de partido para David Broncano. El presentador de 'La Revuelta' sorprendió con una leyenda del tenis como Boris Becker. «Pensabais que estaba de broma, eh», presumía ante la leyenda de la raqueta. El alemán, uno de los mejores tenistas de la historia y el más joven en ganar Wimbledon al hacerlo con 17 años, reconoció que probablemente está en ese olimpo. «¿Alcaraz? Está viniendo», reconocía cuando le nombraba a Federer, Nadal, Djokovic...

El cómico hasta presumió de su destreza como tenista. Le fallaba el juego de pies solo. Al menos, eso promete. Becker cumplió con la tradición de llevar regalos: unas pelotas de tenis. Hasta repartió entre el público. Y para rematar, el libro que acudía a presentar. Su autobiografía, titulada 'Boris Becker inside'. «He tenido muchos altibajos en estos últimos quince años», comentaba el tenista.

«Yo soy fan tuyo, pero intento no saber más de mis ídolos y prefiero centrarme solo dentro de la pista. Leí sobre tí y pensé 'vaya liada'», confesaba Broncano. «Pensaba que era importante que yo contara mis verdades porque muchos han hablado sobre mí», justificaba el deportista sobre la decisión de lanzar esta publicación. A cambio, Becker se llevó un jersey «del club de famosos internacionales» que visitan el programa.

El humorista no perdió la ocasión de presumir que Federer era «su amigo». «Le conozco desde que era pequeño porque vivía en Basilea, muy cerca. Le intenté fichar y que se mudara a Alemania a entrenar». También conoce a Nadal porque tiene una «casa cerca» en Mallorca. «Su tío Toni me preguntó qué opinaba de Rafa cuando tenía catorce años. Él es diestro, pero juega con izquierda. Es buena idea y le dije que jugara solo a una mano. Era muy talentoso», recordaba del español, recién retirado.

El presentador también le enseñó una foto entrenando con su expareja, Paula Badosa. «¿Serás buen entrenador o buen amigo?», preguntaba Becker desconociendo completamente que fueron pareja. «Un muy buen amigo y también entrenador». El deportista, por ejemplo, fue el entrenador de Djokovic entre 2013 y 2016. «Tengo muy buena relación. Me sorprendió cuando me llamó y perdió el número 1 con Rafa. Su representante me llamó para ofrecerme entrenarle», desvelaba. El serbio recuperó bajo su tutela el puesto más alto del ranking ATP.

«Ahora pillo el juego de palabras de 'inside'. Porque miras hacia dentro de ti mismo y porque estuviste en la cárcel», se daba cuenta Broncano al presentar el libro. «Es una locura. La primera cárcel en la que estuve está tan solo a una milla y media de Wimbledon. Una de las peores prisiones del Reino Unido», recordaba Becker, condenado a treinta meses en 2022 por sustracción de propiedad, dos cargos de no revelación su patrimonio y encubrimiento de deuda. Lo absolvieron de otros 20 cargos, incluidos nueve por no entregar sus trofeos y medallas de tenis.

Pasó finalmente ocho meses entre rejas y luego fue deportado a Alemania. «El sistema inglés de prisiones es duro. Allí no se diferencia módulos por gravedad de los delitos. Podía haber sido mucho más tiempo encerrado», explicaba. «A la espera de conocer la sentencia, me despedí de mi mujer y mis hijos. En cuanto te declaran culpable, vas a un sótano y directamente te encarcelan. No sabes si los vas a volver a ver». «Perdí el 95% de mis amigos. Nadie quería saber de mí. Tampoco quieres que te visite mucha gente. Quieres encontrar una manera de sobrevivir y evitar compartir demasiada información», explicaba del que fue el peor momento de su vida.

«Ahora vuelvo a estar bien. Me he rehecho y vivo en Milán. Me va bien en los negocios A los colegas que quieren volver... les he dicho que gracias, pero ahora ya no», contaba. Ahora, se ha vuelto a casar con una italiana en 2024 y hace diez días ha vuelto a ser padre. «Es una locura de vida», reconocía el tenista. Sin preguntas clásicas, Becker acabó invitándole a jugar en abril un torneo benéfico que organiza cada año en Madrid para recaudar fondos. «Si vuelves a la cárcel, yo te visitaré», le prometía el cómico en su tono más irreverente.