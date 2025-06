El bonito gesto del rapero Kase.O con sus vecinos de Azuara, una de las localidades afectadas por las riadas

A. Mateos Martes, 17 de junio 2025, 11:49 | Actualizado 12:18h. Comenta Compartir

Azuara es uno de los pueblos más afectados por las tormentas de los últimos días, que han llegado acompañadas de lluvias torrenciales y granizo, causando importantes destrozos en la provincia de Zaragoza. De allí es natural el rapero Kase.O y este martes ha querido acompañar a sus vecinos en las labores de limpieza.

«Estoy emocionado, acojonado de ver las consecuencias de la riada y enterándome un poco de lo que ha sido. Hemos llegado hoy desde Galicia para apoyar y que no se sientan solos», ha dicho el cantante de 'Violadores del verso' en Aragón TV.

La pareja de Kase.O le advirtió de que una amiga suya y su hija habían desaparecido durante la riada. Afortunadamente, después fueron halladas con vida. Pero al cantante se le ha visto muy emocionado y todavía superado por las circunstancias. «Aún no me he atrevido a entrar por ahí», ha dicho señalando una de las calles del pueblo de Azuara.

Sus vecinos continúan haciendo balance de daños días después de la fuerte tormenta que provocó, el pasado viernes, 13 de junio, el desbordamiento del río Cámaras y que parte del municipio quedara anegado por el agua y el lodo.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha desplegado en los 12 municipios de las provincias de Zaragoza y Teruel, como Azuara, Letux y Vinaceite, afectados el pasado fin de semana por inundaciones, para colaborar en las tareas de ayuda necesarias. Lo solicitó ayer el gobierno autonómico de Aragón, tres días después de la tragedia. «Lo mejor es sumar recursos de todas las Administraciones», señaló el consejero de Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro.

«En estas circunstancias y ante la necesidad de acabar de la manera más rápida posible hemos decidido subir la alerta a Nivel 2 y activar la UME», explicó, detallando que utilizarán material pesado, como retroexcavadoras, confiando en recuperar la normalidad en pocos días o semanas. También participarán el 112 y personal contratado con material propio.

Respecto a la AEMET y la CHE, aseguró que, «dentro de la dificultad de realizar cualquier predicción y más ante un tren convectivo, como fue este caso, todo el mundo está sujeto a la crítica y el delegado del Gobierno en Aragón debe entender que todo el mundo puede criticar a la AEMET y la CHE y a cualquier organismo».

