La bomba que prepara Broncano para derrotar a Pablo Motos y 'La isla de las tentaciones' Rosalía visitará 'La Revuelta' por primera vez este lunes mientras que 'El Hormiguero' prepara una respuesta para encajar el golpe

A. Mateos Jueves, 6 de noviembre 2025, 08:26 | Actualizado 09:08h. Comenta Compartir

David Broncano prepara el mayor bombazo desde que desembarcó en TVE con 'La Revuelta'. Después de unas últimas semanas muy lejos de su rival Pablo Motos en el 'access prime time', el presentador ha logrado convencer a una de las cantantes de moda en el mundo para acudir el Teatro Príncipe de Gran Vía. Rosalía se sentará este lunes junto a Broncano, en una entrevista que el humorista lleva peleando años y que siempre se le ha resistido por la negativa de la catalana.

La artista presentará su cuarto álbum, Lux, y lo hará en 'La Revuelta' antes que en 'El Hormiguero' de Pablo Motos, un espacio que ya había visitado anteriormente. La temporada pasada ya desvelaron en 'La Revuelta' que Rosalía siempre había rechazado la invitación del programa. Lo contó Grison. «Se le ha dicho alguna vez de venir y no ha venido. Hay gente que no quiere venir. Les decimos que sean ellos mismos, pero piensan que tienen que ser muy graciosos y les da miedo no dar la talla», señaló. El lunes, Rosalía estará en 'La Revuelta', según adelanta 'Informalia'.

Este golpe en la mesa de Broncano llega en un momento crucial para 'La Revuelta', que si ya sufría duras derrotas contra Pablo Motos y las hormigas desde esta semana le ha salido un nuevo rival; 'La isla de las tentaciones'. El programa conducido por Sandra Barneda le comió buena parte de la tostada a Broncano la temporada pasada y los datos de audiencias que registra esta semana ya avanzan que se volverá a repetir el esquema. El reality de Telecinco es la tercera opción para los espectadores, tras 'El Hormiguero' y 'La Revuelta', pero su distancia con el espacio de Broncano es mínima.

Broncano siempre ha dejado claro que «a nosotros nos la pela bastante el tema de las audiencias», aunque no para de hablar de ellas en su programa, y presume de que en TVE «damos visibilidad a colectivos más desfavorecidos o que no son tan 'mainstream'». Este lunes, en cambio, 'La Revuelta' llevará a un personaje con mayor tirón que el que acuda al 'Hormiguero'... O no.

Según desvela Marta Riesco en el programa 'No somos nadie', el equipo de Pablo Motos ya habría cerrado la entrevista con otro de los cantantes de moda en los últimos meses; Andy. El gaditano, que se 'ha divorciado' de su compañero Lucas en las últimas semanas, arranca su carrera en solitario.