Blanca Romero se sincera sobre su maternidad: «O lo dejaba todo o me tiraba por una ventana»

La actriz Blanca Romero, de 49 años, ha sido la primera invitada del nuevo programa de Cuatro, 'Mis Raíces'. La intérprete se ha sincerado con Isabel Jménez sobre aspectos de su vida de lo más íntimos. En concreto, ha hablado de la infancia de su hija mayor, Lucía Rivera, a la que crió sola hasta la llegada de Cayetano Rivera, su exmarido.

Sobre el padre biológico de Lucía, no ha querido entrar en detalle, pero sí ha contado que su hija «no tuvo la suerte de tener un padre que la quisiera, comprometido, que fuera guay y que me ayudara a mantenerla», aseguró visiblemente emocionada. Tuvo a Lucía con 21 año mientras trabajaba en París. «Estaba hasta los huevos: o lo dejaba todo, o me tiraba por una ventana o me quedaba embarazada», le confesó a Isabel Jiménez.

En cuanto al parto, lo recuerda como algo «traumático». Le tuvieron que realizar una cesárea porque «venía de pie como Julio Iglesias y, al sacarla, le rompieron las dos piernas por tres lados». La niña estuvo «clínicamente muerta». Al hablar de sus años de maternidad, Romero no puede evitar emocionarse. También cuenta que siempre contó con la ayuda de su madre: «Me la medio crió porque, además, yo tenía 22 años. Me iba al parque y me tiraba del tobogán con ella o iba con la silla corriendo. Luci no tuvo una madre, tuvo una amiga con la que jugaba». Con Martín todo fue diferente, fue el otro extremo, que «no está bien ni una cosa ni la otra». Blanca Romero lo dejó todo y se dedicó exclusivamente a la crianza de su hijo, que ahora tiene 12 años.

Otro de los momentos de la entrevista en los que la actriz no pudo evitar soltar alguna lágrima fue al hablar de su matrimonio con Cayetano Rivera. El torero la adoptó y le dio sus apellidos cuando apenas tenía dos años. La pareja se casó en 2001 y se separó tres años más tarde, en 2004. «No fue tan traumático, fue más traumático a nivel mediático, pero no fue nada tóxico ni nada insano, fue una cosa tan normalizada para mí. Cuando nos separamos yo lo viví con pena y pasé luto. Tardé casi dos años en poder tener así más cercanía con... yo lo sufrí, lo pasé mal», detalla. En lo profesional, «hice una carrera brutal en París, en Londres, en Italia... Pues dejé de ser modelo y pasé a ser la mujer de, y luego la ex de, entonces eso como que manchó mucho mi imagen. Aquí nunca me dieron una portada, como en París», desvela.