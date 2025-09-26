Los bilbaínos que prometen gastarse 90.000 euros en «txuletones y kalimotxo» si ganan un concurso Un grupo de vizcaínos ha acudido a 'Juego de pelotas', concurso de Antena 3 presentado por Juanra Bonet

Viajes, un coche, algún capricho... Un jugoso premio de 100.000 euros da mucho juego. Lo que quizás no se esperaba Juanra Bonet, presentador en Antena 3 del nuevo programa 'Juego de Pelotas', es la respuesta de una cuadrilla vizcaína a la clásica pregunta qué harían con el dinero. «Lo tenemos muy claro», decía muy rápido una de las integrantes, Laura.

Resulta que los cinco concursantes, que competían bajo el nombre de 'Retales', tienen como sueño viajar a Nueva Orleans. «Para eso unos 10.000 euros». ¿Y los otros 90.000? Pues ahí dejaron claro que son de Bilbao. «En txuletones y kalimotxos. Para amigos, la familia... En Bilbao, claro. En Orleans, no», se reía la joven.

«Para Nueva Orleans gastamos poquito. Lo fundimos en beber, comer... en compartir. Te invitamos», ofrecía a un Juanra Bonet al que no dejaba casi ni hablar. El equipo contrario quería viajar a Corea para practicar una antigua arte marcial. «Entre Corea, que no sé si es la buena o la mala, e irme de txuletones a Bilbao...», ponía encima de la balanza el presentador. Dejaba claro que quería el plan a la bilbaína. No se llevaron ese gran bote, aún sin entregar, pero sí 70.000 euros tras la ronda final.

El concurso de Antena 3 enfrenta a dos equipos de cinco personas. La dinámica es acumular dinero respondiendo correctamente a las preguntas. Hay seis opciones, de las que tan solo una es incorrecta. Los concursantes se colocan delante de una pelota gigante que se abalanza sobre ellos. Si aciertan, no llega a empujarles contra la piscina. Si fallan, choca y esa persona queda eliminada.