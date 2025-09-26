El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Los bilbaínos que prometen gastarse 90.000 euros en «txuletones y kalimotxo» si ganan un concurso

Un grupo de vizcaínos ha acudido a 'Juego de pelotas', concurso de Antena 3 presentado por Juanra Bonet

G. C.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:14

Viajes, un coche, algún capricho... Un jugoso premio de 100.000 euros da mucho juego. Lo que quizás no se esperaba Juanra Bonet, presentador en Antena 3 del nuevo programa 'Juego de Pelotas', es la respuesta de una cuadrilla vizcaína a la clásica pregunta qué harían con el dinero. «Lo tenemos muy claro», decía muy rápido una de las integrantes, Laura.

Resulta que los cinco concursantes, que competían bajo el nombre de 'Retales', tienen como sueño viajar a Nueva Orleans. «Para eso unos 10.000 euros». ¿Y los otros 90.000? Pues ahí dejaron claro que son de Bilbao. «En txuletones y kalimotxos. Para amigos, la familia... En Bilbao, claro. En Orleans, no», se reía la joven.

«Para Nueva Orleans gastamos poquito. Lo fundimos en beber, comer... en compartir. Te invitamos», ofrecía a un Juanra Bonet al que no dejaba casi ni hablar. El equipo contrario quería viajar a Corea para practicar una antigua arte marcial. «Entre Corea, que no sé si es la buena o la mala, e irme de txuletones a Bilbao...», ponía encima de la balanza el presentador. Dejaba claro que quería el plan a la bilbaína. No se llevaron ese gran bote, aún sin entregar, pero sí 70.000 euros tras la ronda final.

El concurso de Antena 3 enfrenta a dos equipos de cinco personas. La dinámica es acumular dinero respondiendo correctamente a las preguntas. Hay seis opciones, de las que tan solo una es incorrecta. Los concursantes se colocan delante de una pelota gigante que se abalanza sobre ellos. Si aciertan, no llega a empujarles contra la piscina. Si fallan, choca y esa persona queda eliminada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  2. 2

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  3. 3

    «Tuvo mala suerte. Le tocó a él», dicen los amigos de Haitam, el joven muerto de una puñalada en Solokoetxe
  4. 4

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  5. 5 Detienen en Santutxu a un joven de 22 años acusado de tres agresiones sexuales en dos días, robo con violencia y lesiones
  6. 6

    Asesta varias puñaladas a un joven en Jardines de Albia
  7. 7 El despacho de abogados que contrató a Albert Rivera deberá indemnizarle con 1,3 millones
  8. 8

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  9. 9

    Nueva carta a sus padres de uno de los niños del polémico campamento de Bernedo
  10. 10 Comunicado íntegro de los monitores del campamento de Bernedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los bilbaínos que prometen gastarse 90.000 euros en «txuletones y kalimotxo» si ganan un concurso

Los bilbaínos que prometen gastarse 90.000 euros en «txuletones y kalimotxo» si ganan un concurso