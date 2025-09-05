Una bilbaína evita que Ester Expósito sea la mayor «gafe» de la historia de 'El Hormiguero' La actriz vivió un momento de 'tierra trágame' al repartir los 6.000 euros de la famosa tarjeta del programa

A.M. Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:55 Comenta Compartir

Uno de los momentos cumbre cada noche en 'El Hormiguero' es cuando el invitado llama a un teléfono al azar y le propone un juego para que se lleve 6.000 euros. Es el famoso reto de 'la tarjeta del hormiguero' y consiste en que cuando el espectador descuelgue la llamada escuchará a Motos y su invitado preguntarle 'qué es lo que quiere' y este debe responder solamente 'la tarjeta del hormiguero'. Ni un hola, ni un sí... solo es válida una respuesta.

Normalmente hay veces que fallan los primeros intentos. Salta el buzón, el que está al otro lado de la línea no se lo cree... Pero lo que ocurrió anoche en el plató estuvo cerca de entrar en la historia del programa. Y eso que este año celebra su veinte aniversario. Afortunadamente para Ester Expósito, que era la invitada anoche, una joven espectadora de Bilbao le salvó.

Motos le explicaba el juego a la actriz y esta se preparó para lanzar la pregunta en el momento que el espectador descolgase la llamada. Pero nadie cogía. Así una y otra vez. Las hormigas se desesperaban. Trancas intentó hacer 'magia' para 'invocar' sus poderes y conseguir que alguien respondiese al otro lado. Pero nada. Hasta Expósito empezaba a desesperarse. «Soy gafe», le repitió varias veces a Motos. El presentador le tuvo que consolar. «No hombre, tranquila, siempre coge alguien», dijo tratando de aguantarse la risa al saber que nunca se había tardado tanto en entregar el premio.

¡Uxue se lleva la tarjeta Hormiguero @openbank_es con 6.000€ gracias a la llamada de Ester Expósito! 🥳 #EsterExpósitoEH pic.twitter.com/ZVbz608USQ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 4, 2025

Finalmente, una bilbaína descolgó el teléfono. Ester lanzó la pregunta pero esta colgó pocos segundos después. Se pensó que era una broma. La desesperación reinó en plató. Volvieron a intentarlo con otro número. «¡Venga, la última!», soltó Trancas. Pero nada. Y cuando parecía que el premio iba a quedar desierto por primera vez, a Motos se le ocurrió volver a llamar a la bilbaína. Esta vez sí respondió. El presentador ayudó a Ester en la pregunta para que la espectadora no se asustase y finalmente esta respondió. Dijo lo que tenía que decir y se llevó 6.000 euros.

A Ester se le iluminó la cara. «Menos mal», suspiró mientras Motos le pedía explicaciones a la joven espectadora que había colgado el teléfono minutos antes. «Estaba en número oculto...», explicó Uxue. A Motos le costó pronunciarlo: «¿Uzue?». «¿Con Z?», añadió Trancas. «Uxue, Uxue», repetía la protagonista marcando bien la x. Finalmente el equipo de rótulos ayudó a Motos.

Uxue no se creía que acababa de ganar 6.000 euros y tuvo que encender la televisión para comprobar que no era un vacile. Estalló de alegría y, como novata, puso el volumen a tope. La comunicación se volvió un imposible. Pero antes de colgar preguntó cómo iba la gestión para recibir el dinero, el presentador se lo explicó y después colgaron. A Expósito le sorprendió la poca efusividad de la joven y Motos le preguntó que «suele ocurrir» y es por «el shock». «Todavía no se lo terminan de creer. Luego cuando les vuelven a llamar para pedirles los datos, muchos se emocionan», confesó antes de despedir a la actriz, que estrena hoy en los cines su última película, 'El talento'. Casualmente rodada en Bilbao.