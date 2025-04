Bertín Osborne tras conocer su hijo con Gabriela Guillén: «Es una monada»

Joaquina Dueñas Jueves, 10 de abril 2025, 13:21 Comenta Compartir

Bertín Osborne está decidido a dar carpetazo a las polémicas que ha venido protagonizando desde que se supo que iba a ser padre por séptima vez. Un bebé que llegó al mundo fruto de un breve romance con Gabriela Guillén, una esteticien y modelo con quien había colaborado en una campaña de publicidad para una firma de ropa. Tras sus iniciales reticencias, el cantante ha confirmado que ya ha conocido al pequeño, que nació en diciembre de 2023. «Es una monada, un encanto, cariñosísimo», ha dicho sobre el niño con quien ha estado «jugando con él muchas tardes».

Además, el también presentador ha asegurado que la relación con Gabriela es actualmente «fenomenal». El reciente acercamiento entre ambos tiene por objeto evitar cualquier tipo de batalla judicial o personal que pueda acarrear consecuencias negativas para el menor. «Todo lo que tiene que ver con el bienestar del niño lo estamos arreglando ella y yo personalmente, porque el niño no tiene culpa de nada. Los errores que cometamos los padres es cosa nuestra», ha explicado.

Una actitud radicalmente opuesta a su primera reacción al conocer el embarazo de Gabriela, cuando en una exclusiva para la revista '¡Hola!' afirmó que había decidido que no iba «a ejercer de padre», si bien, en todo momento, sostuvo que se haría cargo de las necesidades del niño.

Tras meses de enfrentamientos entre los progenitores, finalmente, Bertín decidió que no quería someterse a la prueba de paternidad, reconociendo directamente la filiación del menor. «Me equivoqué y no quiero seguir haciéndolo», dijo en junio de 2024, subrayando la importancia de que el niño se crie en armonía y respeto entre sus padres.

A pesar de eso, parecía que el momento de conocer al pequeño no llegaba por más que el cantante asegurara que tenía previsto encontrarse con él. De hecho, se especuló con que esa cita ya se había producido, algo que la propia Gabriela no dudó en desmentir. Ahora, ha sido Bertín quien ha querido hacer público no solo que ya ha conocido al niño, sino que comparte tardes de juegos con él.

Durante todo este tiempo, Bertín ha contado con el apoyo de sus hijas mayores, Alejandra, Eugenia y Claudia, y con la discreción de su exmujer, Fabiola Martínez, madre de sus hijos menores, Kike y Carlos. Además, su amigo José Luis López 'El Turronero' ha ejercido de intermediario, limando asperezas entre el cantante y la esteticien, procurando el mejor entendimiento entre ambos. Unas gestiones que, a tenor del final alcanzado, han dado sus frutos.

En todo caso, Bertín quiere dejar atrás las controversias que han lastrado su imagen en los últimos meses, centrado en su participación en el programa 'Tu cara me suena' y con una relación renovada de cordialidad con Gabriela, para la que siempre ha tenido buenas palabras, y su hijo menor. De ahí que también haya querido desmentir que tenga una nueva ilusión. «Es mentira, literalmente mentira, no sé de dónde sacan esas cosas», ha expresado muy contrariado. «Claro que me cabrea que digan mentiras», ha añadido. «Es absolutamente insólito que diga que yo he estado hace dos o tres semanas en Palma de Mallorca cuando llevo cinco años sin ir», ha zanjado, en referencia a las informaciones del fotógrafo Tino Torrubiano que apuntaban a un nuevo romance del presentador.

Temas

Bertín Osborne