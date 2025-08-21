Bertín Osborne pidió a Gabriela Guillén hacer la exclusiva de más de 65.000 euros con su hijo La empresaria aceptó con la condición de que no tuviesen que posar ambos juntos

21 de agosto 2025

La portada de esta semana de ¡Hola! con Bertín Osborne presentado a su hijo menor, fruto de su relación con Gabriela Guillén, quien también aparece en la revista posando con su pequeño, fue toda una sorpresa por la tensa relación que mantienen ambos después de meses de declaraciones en las que el cantante llegó a negar públicamente la paternidad.

Un reportaje inesperado tras el que Guillén ha comentado «estar encantada de que alguna manera» se conozca a su hijo. «Para mí es un orgullo. Es mi hijo y yo le veo guapísimo... Le veo ahí y se me cae la baba», ha dicho Gabriela al programa 'TardeAR', al que también ha asegurado que con Bertín tiene «una relación cordial, como debe ser de unos padres».

Leticia Requejo, colaboradora del programa de Telecinco, cuya última conversación con Guillén fue el 5 de agosto, ha indicado que Bertín habría cambiado de actitud en estas semanas de agosto con su hijo. «No hay ningún tipo de convenio regulador con Bertín, no hay ningún tipo de relación con él y Bertín no se ha preocupado en ningún momento del niño ni ha generado ningún tipo de vínculo», ha contado la periodista sobre lo que le dijo hace 15 días Gabriela.

Sin embargo, Bertín habría sido asesorado por varias personas que le dieron la idea de hacer la exclusiva con su hijo, en el que Gabriela no iba a participar, pero el presentador le habría insistido, lo que subiría el montante del cheque de la exclusiva. Una petición que Gabriela aceptó con la condición de no posar los tres juntos, sino por separado, como finalmente ha sucedido.

Deuda con Hacienda

El montante obtenido por la exclusiva en la revista podría servir para saldar parte de su deuda con Hacienda, que acumula 865.000 euros pendientes con el fisco, según la última lista de contribuyentes con deudas superiores a 600.000 euros, correspondientes al cierre del ejercicio 2024, que la Agencia Tributaria hizo pública a finales del pasado mes de junio. En el nuevo listado, figuraba por primera vez el presentador y cantante,

En el programa 'Tardear', los colaboradores analizaron los números que se han movido en torno a esta exclusiva y, según desvelaba Kike Quintana, Bertín habría percibido más de 65.000 euros, cantidad de la que Gabriela recibiría un porcentaje muy reducido. Sin embargo, en el reportaje podrían haber participado marcas vinculadas a Osborne, lo que habría elevado la cifra final hasta cerca de los 100.000 euros. Sea una cantidad u otra, el montante podría ser embargado de manera inmediata por Hacienda para saldar parte de la deuda.

