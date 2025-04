Berritxu, el loro vasco con más seguidores en redes, vuelve con su dueña: «¡Ya está en casa!»

L. Gil Miércoles, 2 de abril 2025, 11:30 | Actualizado 11:58h. Comenta Compartir

Feliz desenlace. Berritxu ha regresado con su dueña. El loro vasco con casi un millón de seguidores en redes permanecía en paradero desconocido desde el pasado fin de semana. Pero, como ha informado su Josune Nosellas, «ya está en casa». «Acaba de llegar. Muchas gracias a todos, gracias por vuestra preocupación», ha agradecido la propietaria de este yaco gris de cola roja de 12 años.

Berritxu se convirtió en noticia estos últimos días. Desde que se escapara volando de su casa en San Sebastián, donde suele estar suelto, su dueña no ha cesado de pedir a través de las redes sociales colaboración ciudadana para encontrarlo. «Por favor, se me ha escapado Berritxu. Estoy dando gritos por todo el barrio pero no aparece, se ha echado a volar... Por favor, si sabéis algo decídmelo», solicitó en un vídeo publicado en su cuenta de Facebook. Horas más tarde, Josune, vecina del barrio de Loiola, aseguraba haberle buscado por las calles de la zona sin éxito. «He buscado por todos los sitios, dando gritos por todo el barrio con mi familia y nada. Estoy muy angustiada. No sé si esta noche va a sobrevivir con este frío», expresaba.

Pues bien, cuatro días después, Berritxu regresa a su piso sano y salvo después de que varias personas lo encontraran en el barrio de El Antiguo de San Sebastián. «Ya está en casa», se congratulaba su dueña.

El debut artístico de Berritxu fue en 2015, cuando Josune decidió grabar con su móvil las divertidas actuaciones de este loro con acento vasco. Eso sí, aunque delante de las cámaras se le ve muy suelto, cuando está su dueña delante se hace el vergonzoso. Así que Josune tiene su truquillo. Saca una vieja mesa de ordenador a la terraza y una pila de libros que hacen de soporte del móvil. «Yo me voy y le dejo hablando, porque basta que le diga algo para que no lo haga, éste es así», explicaba en una entrevista con este periódico. En un principio, solo decía palabras sueltas o expresiones de la vida cotidiana, pero ahora se atreve a cantar. El 'supercalifragilisticoespialidoso' de Mary Poppins lo aprendió «muy rápido», pero para la canción de 'La Cucaracha' necesitó un año.