Belén Esteban deja a sus compañeros de programa y se embarca en un nuevo proyecto en Televisión Española «Después voy a descansar», asegura la que hasta ayer era colaboradora de 'No somos nadie'

A. P. Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:54 Comenta Compartir

Belén Esteban abandona el programa 'No somos nadie', que compartía con sus algunos de los rostros más famosos de 'Sálvame', como María Patiño o Kiko Matamoros. Lo anunciaba ella misma en el espacio conducido por Patiño y avanzaba que su camino la lleva ahora a regresar a Televisión Española para formar parte de un nuevo proyecto, aunque después su idea, como ella misma aseguró es «descansar».

La princesa del pueblo ya dio señales durante su participación en 'La familia de la tele' de que quería retirarse por un tiempo de los platós del corazón. La ilusión de los primeros programas derivó en frustración al no poder alcanzar las cuotas de audiencia esperadas ni ser capaces de reeditar el éxito cosechado con 'Sálvame'. «Cuando hablo se me corta, no puedo acabar una frase... voy a decir una cosa, y a lo mejor meto la pata: yo me quiero ir del programa», confesaba en directo a su compañera María Patiño.

«Estoy amargada aquí, quiero ser la que era, la Belén divertida, me mataba con Patiño, con Matamoros, pero teníamos un tema y se nos iba la vida, ahora no», añadió. Tras la cancelación de esta apuesta de entretenimiento, la mayor parte del equipo se asentó en Canal Quickie con la marca 'No somos nadie', que recrea el formato de 'Sálvame'. Este viernes fue el último programa de la madrileña.

Ella misma explicó su marcha del programa que hasta ayer compartía con los que fueran sus compañeros durante 15 años, señalando que «os voy a echar de menos, pero lo necesito porque valgo para muchas cosas más». De hecho, anunció su participación en el programa de La 1 'Top Chef: Dulces y Famosos'. Se sumará a otros rostros conocidos como Antonio Resines, Marina Castaño, Eva Isanta, Natalia, Marino Peña, Samantha Ballentines, Tote Fernández o Desiré Vila. Aunque Esteban para Esteban no será un concurso fácil, ya que es diabética y asegura que «no he hecho postres en mi vida».

Eso sí, la colaboradora afirmó que «estoy en un momento en el que quiero hacer otras cosas y luego quiero descansar y ocuparme de lo que me tengo que ocupar. Primero de mí, luego de mi madre, de mi hija, que la tengo lejos, y de mi marido. Pero sobre todo, por mí», cerrando la puerta, por el momento, a nuevos proyectos después del talent show. El equipo le dedicó ayer un programa especial en forma de despedida que la hizo emocionarse en varias ocasiones.