Belén Esteban corta a David Broncano cuando le pregunta por Andrea Janeiro: «No hablo de mi hija»

Gabriel Cuesta Jueves, 24 de abril 2025, 22:50 Comenta Compartir

Son ya invitadas VIP. Belén Esteban y María Patiño acudieron a 'La Revuelta' para esta vez promocionar 'La familia de la tele', el programa con el que debutan en TVE. Antes de permanecer a la parrilla del ente público, Esteban acudió ya en dos ocasione al teatro Príncipe. Una para dar de probar sus judiones al humorista, al que aconsejó sobre las Campanadas en su segunda visita. Llegó a pedirle trabajo con un guiño cómplice. Y a las pocas semanas... ya son compañeros de cadena.

Hasta se dieron bombo desde el anfiteatro, mientras Broncano aún charlaba con el público en el 'preshow'. «Somos las invitadas», presumía 'la Esteban' mientras bailaba con Patiño. Les va la fiesta. «Tú ayer querías un obispo... mira lo que tienes», se reía la segunda al entrar a ritmo de bombo. «Creo que vamos a conseguir que venga alguien», adelantaba Broncano ante sus invitadas, «creyentes» confesas.

Sin venir a cuenta, le reprocharon al cómico su pasotismo. «Estoy muy enfadada contigo. Es mi momento. Quiero que lo vea toda a España. He venido siete veces encantada porque me lo paso de puta madre. Pero queremos que este señor quiero que un día venga a 'La familia de la tele'. Nunca has venido a un programa nuestro. Un día, media hora...», le afeaba. «Es que estabais en Telecinco... ¿Qué pinto yo allí?», esquivaba antes de intentar librarse del compromiso de nuevo. Tampoco tuvo mejor suerte con Grison y Ricardo Castella.

Los Ángeles

Broncano sacó de nuevo a la palestra la muerte del Papa. «Salió muy buen Papa», arrancaba. «Soy cristiana. Son muchos días lo que le tienen que enterrar... Ya está con Dios. Ha sido el más revolucionario, pero a ver si cogemos un Papa un poco más joven esta vez», comentaba Esteban. Dejó claro que no estaba de acuerdo con tenerle tantos días de cuerpo presente en San Pedro y que desveló cómo vio desde el papamóvil a Juan Pablo II junto a su madre. «Le tenían que haber retirado antes», remataba el presentador. Y Patiño se sumó contando una anécdota del pontífice con un niño italiano. «Me encantaría estar en el cónclave», remataba Belén.

A veces Esteban peca de bocazas. No quería hablar de su hija, Andreíta Janeiro, pero desveló que está viviendo en Los Ángeles al explicar el motivo por el que regalaba al conductor de 'La Revuelta' una chapa y una taza del 'Área 51'. «¿Y qué hace allí?», se preguntaba Broncano. «No habló de mi hija. Está haciendo un máster. De prácticas», sentenció la invitada.