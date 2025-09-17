El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Belén Esteban amenaza con dejar de ser del Atlético de Madrid por sus lazos con Israel

La colaboradora de 'No somos nadie+' se entera por las redes sociales de que el israelí Idan Ofer es propietario del 30% del club

A.M.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:09

Desde que los movimientos propalestinos boicoteasen el final de La Vuelta por la presencia del equipo Israel Premier Tech, el Gobierno ha decidido dar un paso más allá en su relación con el país hebreo y, a través del consejo de RTVE, ha decidido que España no participe en el próximo festival de Eurovisión si está presente Israel. Pero, ¿este tipo de órdenes se pueden extender al fútbol?

Los aficionados del deporte rey se preguntaban ayer si el Mundial peligra para La Roja en caso de que Israel obtenga su billete en los terrenos de juego. «Ya lo valoraremos», afirmó el portavoz socialista Patxi López. También quedan cuestionados clubes como el Atlético de Madrid. El israelí Idan Ofer es propietario del 30% del club y en las últimas horas su nombre ha salido a la palestra en las redes sociales. Movimientos propalestinos le acusan, al igual que al propietario del Israel Premier Tech Sylvan Adams, de ser un defensor del Gobierno de Netanyahu que, según la última comisión de investigación de la ONU, está cometiendo un «genocidio» en Gaza.

El debate llegó ayer hasta el plató de 'No somos nadie+', el nuevo 'hijo' del universo Sálvame, que vuelve al canal Ten tras el fracaso de 'La familia de la tele' en TVE. Belén Esteban, hincha acérrima del Atlético de Madrid, debió enterarse que Ofer era uno de los propietarios de 'su' Atleti y amenazó con renunciar a los colores rojiblancos. «Me dolerá mucho...», dijo.

Esteban se hizo un pequeño lío para justificar su decisión. Que si patrocinadores israelíes, que si el accionariado... Kiko Matamoros y María Patiño le ayudaron en su discurso. «¿Renunciarías al carné?», le dijo la presentadora. «No tengo», le recordó la colaboradora. «¿Y al cuadro que tienes en casa?», preguntó Matamoros. «Sí...», señaló Esteban antes de pedirle a Cerezo, «que es una persona con cabeza...», que rompa relaciones con Ofer. Pero Kiko volvió a recordarle que se equivocaba y el mandamás era Miguel Ángel Gil Marín...

