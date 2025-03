Beatriz Rico, diez años de negociaciones con 'Supervivientes' para abandonar en 72 horas

Joaquina Dueñas Lunes, 10 de marzo 2025, 11:33 | Actualizado 12:04h. Comenta Compartir

Beatriz Rico ha pasado a engrosar la lista de los concursantes más fugaces de 'Supervivientes' abandonando el formato solo 72 horas después de su inicio. Una decisión que ha sorprendido a los seguidores del programa, que han manifestado en redes sociales sus dudas sobre los motivos de su salida, especialmente después de conocer que la actriz habría estado diez años barajando la posibilidad de participar. Así lo ha desvelado David Cano, conocido como 'El gato encerrado', una de las voces más autorizadas en materia de realities: «Beatriz Rico lleva unos 10 años pensando si ir o no a 'Supervivientes' (lo sé de primera mano) y cuando finalmente va, aguanta dos días. ¡Madre del amor hermoso!», expresaba en la red social X.

Pronto, muchos seguidores se han cuestionado si la salida de la actriz ocultaba algo, poniendo el acento en una supuesta falta de interés de la organización para que se quedara. «¿No te parece raro que no le hayan insistido?», ha preguntado una seguidora. En todo caso, la razón de Beatriz la ha dejado clara ella misma: la falta de sueño.

«El mayor miedo que yo tenía era el miedo a no dormir, porque tengo el sueño muy ligero», explicaba a la organización. De hecho, subrayaba que «como objeto personal me traje unos tapones, pero no hacen magia». «Pasa una noche y otra noche y otra noche y siento que no puedo dormir. Las condiciones son hostiles y si encima voy con un sueño ligero y el problema de que me cuesta dormir, se me ha multiplicado por mil», se lamentaba. Incluso relató una serie de síntomas que achacaba también a sus desvelos: «Me empezó a fallar la vista, supongo por el agotamiento de no dormir. Y tengo unos pitidos en los oídos». En todo momento, se mostró decidida: «Mi salud va por delante y quiero despedirme con una sonrisa y con unos abrazos. Igual si espero una noche más, no puedo», zanjaba.

Un triángulo amoroso

La marcha de la actriz provocaba un daño colateral para uno de los protagonistas de esta edición, José Carlos Montoya. El sevillano saltaba muy emocionado del helicóptero, dedicando sus últimos pensamientos antes de zambullirse a su familia. «Pues lo primero es mi familia, pero quiero que entiendan que lo he pasado muy mal y estar aquí sí es una cura, lo voy a hacer por ellos. Las personas se merecen ser felices y yo estoy aquí siendo feliz ahora», dijo.

Sin embargo, en tierra le esperaba una noticia que quizás no le permita sanar lo vivido en 'La isla de las tentaciones' porque Manuel González, el tentador que conquistó a su pareja, Anita, fue anunciado como concursante oficial del reality. «Vengo a cumplir mi sueño de convertirme en superviviente», dijo el gaditano en su vídeo de presentación. Por si fuera poco, el abandono de Beatriz Rico convertía también en concursante a Anita Williams, la tercera en discordia, que fue rechazada por Manuel en la hoguera final después de haber roto su noviazgo con Montoya por él. «Vengo a darlo todo, a abrirme en canal, a que me conozcáis al 100%. Soy una mujer guerrera, luchadora, independiente, muy competitiva y, sobre todo, creo que lo más importante es que soy resiliente, me adapto a cualquier cosa», contó en su presentación.

El próximo martes, Manuel y Anita saltarán de helicóptero y comenzarán su aventura junto a Montoya y al resto de los concursantes en un paraíso que nada se parece al que compartieron en 'La isla de las tentaciones', poniendo a prueba su fuerza física, mental y emocional.