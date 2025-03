Bárbara Rey se estrena en 'Supervivientes' con pulla para Telecinco: «No me queréis...»

Joseba Fiestras Miércoles, 26 de marzo 2025, 07:13 Comenta Compartir

A veces, en 'Supervivientes', hay más sorpresas en el plató que en la isla. En este caso, el impacto se produjo nada más comenzar 'Tierra de nadie', cuando Carlos Sobera presentó a una nueva colaboradora. Bárbara Rey regresaba a Telecinco y lo hacía con pullita para la cadena anfitriona. «Voy a saludar a esta mujer, por favor«, anunciaba el presentador. «Cuánto tiempo hace que no estás aquí en Mediaset conmigo», manifestaba pletórico. Lo que no esperaba era el dardo de la vedette. «Estoy encantada de estar aquí contigo, debe ser que no me queréis», ironizaba. Sobera no se amilanó. «Si te queremos mucho, Bárbara», declaraba. Y la aludida tiró de humor apuntando al otro programa del periodista. «Estaba pensando en llamarte para ir a 'First Dates' y que me buscaras un novio. Ya que no me llevan... llamaré yo para ir», decía con guasa. Y el comunicador vasco replicaba con sorna: «Si a ti te sobran los novios». Bárbara volvía al sarcasmo. «Eso es lo que dicen», bromeaba. Y remataba el cachondeo: «Me lo tienes que explicar, para saber dónde están».

Pasados los minutos, Sobera se sentaba de nuevo con la veterana actriz, esta vez con una duda. «El año pasado, en esta misma butaca, estaba sentado tu hijo. Y yo me pregunto: ¿tú irías a 'Supervivientes'?», cuestionaba. El showman no dejaba responder a la invitada, apelando a que lo hiciera después de la publicidad, pero esa contestación no llegó. El ritmo del programa marcó la escaleta y Bárbara ya no se pronució. Habrá que esperar para ver si el fichaje cuaja el año que viene, desplazando a la vedette hasta Honduras.

Por lo demás, Anita se ha declarado y le ha regalado su corazón, literalmente, a Montoya. «Me da coraje que mi corazón no lo reciba como lo recibía antes. Y me frustra. Porque yo te quiero y te querré toda la vida», devolvía el sevillano entre lágrimas. Koldo no lleva del todo bien el 'naufragio' y está un pelín rebotado, cosa que no gusta a sus compañeros. Y Pelayo y Almacor eran salvados por la audiencia, mientras era Nieves Bolós era expulsada por la audiencia y desterrada a Playa Misterio con Samya y Manuel.