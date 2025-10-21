El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bad Gyal, durante una actuación.

Bad Gyal anuncia un segundo concierto en Bilbao en su gira de 2026

La cantante amplía las fechas de su tour con un tercer concierto en Barcelona y Madrid

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Martes, 21 de octubre 2025, 17:21

Los fans de Bad Gyal están de enhorabuena. La cantante ha anunciado este martes que dará un segundo concierto en Bilbao durante su próxima gira. Al ya previsto el 16 de mayo en el Bilbao Arena, en Miribilla, se añade otro el 15 de mayo. Además, la artista ofrecerá un tercer bolo en Barcelona y en Madrid en una serie de actuaciones que arrancará en marzo de 2026 y que la llevará por otras ciudades como Valencia, Sevilla y A Coruña.

Es la segunda vez que la artista barcelonesa ha ampliado sus fechas en la Ciudad Condal y Madrid, después agotarse en la preventa las entradas para los nuevos conciertos que anunció el pasado viernes. A las citas previstas para sus conciertos del 20 y 21 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona ha añadido el 22 de marzo; y a las del 11 y 12 de abril en Madrid, se incorpora una tercera para el 14 de abril, todas ellas en el Movistar Arena.

Las entradas están a la venta en su página web, junto a las del resto de ciudades que visitará con su Tour 2026, que serán Valencia (24 de abril), Sevilla (9 de mayo) y A Coruña (23 de mayo).

