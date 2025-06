Ayuso responde a Gonzalo Miró tras su crítica en Bilbao: «Vive de insultarme todos los días»

Leire Moro Lunes, 9 de junio 2025, 15:42 | Actualizado 16:37h. Comenta Compartir

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido a las declaraciones de Gonzalo Miró, quien este fin de semana aprovechó su discurso de agradecimiento en Bilbao, al recibir el Premio Ramón Rubial a la Comunicación, para lanzar una indirecta a la dirigente madrileña. «Me hubiera encantado poder agradecer estos minutos en euskera, sobre todo para que no penséis en el País Vasco que en Madrid somos todos igual de catetos», afirmó Miró, en referencia al abandono de Ayuso durante la intervención en euskera del lehendakari, Imanol Pradales, en la Conferencia de Presidentes.

Este lunes en 'Espejo Público', la pregunta sobre los comentarios de Gonzalo Miró no ha tardado en llegar y, si el periodista no tiene reparos en hablar de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso tiene menos todavía y asegura que es algo «personal». «Este señor vive de insultarme todos los días en este programa», aseguró, restando importancia al comentario de Miró. «Como es algo personal, por algún motivo que algún día nos explicará, pues poca importancia», añadió. La presidenta insistió en que no cambiará su forma de actuar por las críticas de un colaborador televisivo.

La líder madrileña defendió su decisión de abandonar la sala cuando se usó una lengua cooficial, argumentando que un foro sobre inmigración, sanidad o educación debía celebrarse en español, idioma común de todos los asistentes. Según Ayuso, el uso del euskera en ese contexto fue «una estrategia para dividir y fragmentar aún más España», y acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar estas divisiones con fines políticos.

En relación a las críticas, Ayuso afirmó que un político debe estar preparado para ser cuestionado, pero no por ello renunciar a sus principios: «¿Qué hacemos, lo asumimos y nos callamos para que un colaborador no diga nada? Hemos venido también a eso, a ser criticados, pero no voy a virar por un colaborador». Para ella, mantener su discurso firme no es radicalismo, sino coherencia con sus valores.