El aviso del loro vasco Berritxu a su dueña antes de fugarse cuatro días de casa: «Ahora me voy» Josune Nosellas comparte la última conversación con este yaco gris de cola roja antes de que desapareciese

Gabriel Cuesta Viernes, 4 de abril 2025, 19:32 Comenta Compartir

El loro más famoso de Euskadi advirtió a su dueña que se iba de casa antes de desaparecer. El curioso comentario del pájaro pasó desapercibido para Josune Nosellas antes de que el pasado fin de semana perdiera la pista a su querido Berritxu. Ahora, con el feliz desenlace de su vuelta a casa, la mujer ha compartido la última conversación que tuvo con su mascota antes de que se diera a la fuga durante varios días.

«¿Tienes frío Berritxu?», le pregunta Josune a Berritxu. Y dice contundente: «Ahora me voy». Lo cierto es que, por aquel entonces, esa frase no parecía un aviso. También el ave pronunció otras como «pórtate bien» o «te has hecho caca». Permaneció fuera de su hogar desde el pasado fin de semana hasta el miércoles, cuando la dueña anunció que había regresado. «Ya está en casa. Acaba de llegar. Muchas gracias a todos, gracias por vuestra preocupación», agradecía la propietaria de este yaco gris de cola roja de 12 años.

Berritxu se convirtió en noticia estos últimos días y llegó a los telediarios nacionales. Se escapó volando de su casa en San Sebastián, donde suele estar suelto, y su dueña comenzó a pedir a través de las redes sociales colaboración ciudadana para encontrarlo. «Por favor, se me ha escapado Berritxu. Estoy dando gritos por todo el barrio pero no aparece, se ha echado a volar... Por favor, si sabéis algo decídmelo», solicitó en un vídeo publicado en su cuenta de Facebook. «He buscado por todos los sitios, dando gritos por todo el barrio con mi familia y nada. Estoy muy angustiada. No sé si esta noche va a sobrevivir con este frío».

Cuatro días después, Berritxu regresó a su piso sano y salvo después de que varias personas lo encontraran en el barrio de El Antiguo de San Sebastián. Berritxu se dio a conocer en 2015, cuando su dueña le grabó hablando con acento vasco. «Yo me voy y le dejo hablando, porque basta que le diga algo para que no lo haga, éste es así», explicaba. En un principio, solo decía palabras sueltas o expresiones de la vida cotidiana, pero ahora se atreve a cantar. El 'supercalifragilisticoespialidoso' de Mary Poppins lo aprendió «muy rápido», pero para la canción de 'La Cucaracha' necesitó un año.