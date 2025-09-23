El aviso de Leire Martínez a los concursantes de 'OT 2025' por encajar mal las nominaciones El concurso ya tiene a sus dos primeros candidatos a abandonar la academia

La nueva edición de 'Operación Triunfo' comienza a coger ritmo. La primera gala dejó a Iván Rojo y Claudia Arenas como los dos primeros nominados y a la joven Cristina como la favorito del público. Los dieciséis concursantes han empezado a sudar la gota gorda y dejarse la voz mientras dan sus primeros pasos en una Academia donde tendrán que convivir hasta diciembre si alcanzan la final. Tiene su miga. ¿El resultado? Algunos más atinados y otros... pues menos. Cada propuesta para nominación se encajó con un mar de lágrimas.

Con las primeras clases y ensayos llegaron los primeros nervios, lloros, risas, alegrías, bromas... Un carrusel de emociones para afrontar la mejora de la técnica local y la 'perfomance'. Arrancó la noche con la canción grupal, 'Yo quiero bailar', de Sonia y Selena. Un tema «'dosmilero' de dos reinas», en palabras de Chenoa, que no cuajó y gripó para animar el inicio de la gala. Algún micrófono falló y se escuchó más de un acople.

El jurado ya llegó más aposentado. Leire Martínez admitió la resaca emocional que conlleva el programa y explicaba que se lleva «trabajo a casa». «Ves las cosas distintas, el calorcito del público, este sitio suena como suena... está bien saberlo. Esto va muy en serio», señalaba la exvocalista de 'La Oreja de Van Gogh. Guille Milkyway reconoció que les iba a tocar tomar decisiones «jodidas» y Cris Regatero avisó que habían sido «muy benévolos en la gala 0». Remató Abraham Mateo reconociendo que se había arreglado el bigote, visiblemente torcido en la anterior gala

Aunque Noemí Galera, directora de la Academia, señaló que la semana había «ido muy bien» y desechó «bronca» alguna en estos primeros días. «Solo consejos», insistía. La realidad es que sobre el escenario no se plasmó esa dinámica. Claudia Arenas y Judit fallaron en la propuesta bailable de 'Carita Triste', el tema de moda de Ana Mena y Emilia. Salma de Diego y Max también patinaron con el 'We Don't Talk Anymore', de Charlie Puth y Selena Gómez, y Olivia e Iván Rojo no estuvieron finos con su provocador 'I Like The Way You Kiss Me', de Artemas. Los únicos que salvaron la papeleta fueron Guillo Rist y Cristina, que pusieron el plató a bailar con el viral 'APT', de ROSÉ y Bruno Mars. Consiguieron empastar la coreografía sin que le penalizase en el aire para cantar.

Jurado

En general, les fue mucho mejor a los concursantes con las baladas y temas más lentos. Crespo y Guille Toledano solventaron al ritmo del piano y con nota 'Mariposas', una balada de Marc Seguí y Pablo Alborán; y Lucía Casani y Carlos defendieron de forma correcta la sentida composición de Manuel García, 'La danza de las libélulas', y sonaron potentes las voces de Laura Muñoz y Tinho en el tema clásico de la noche, el Agains All Odds' de Phil Collins. También algunas propuestas menos mainstream salvaron la papeleta, como la de Téyou y María Cruz, que defendieron bien el tema 'Canijo' de la emergente Judeline.

El jurado debutó con mano izquierda. «Algunas cosas os gustarán más y otras menos. Nunca será por haceros daño gratuitamente, sino para que aprendáis», matizaba Leire Martínez ante algunos lloros de aquellos propuestos para nominación. Fueron unos cuantos. También Abraham Mateo lanzó un aviso amistoso a una de las aspirantes, la navarra Laura Muñoz. «He visto el clip que decías que me la apuntabas. Nosotros somos consejeros». Todo queda grabado. Y también las quejas por las valoraciones del jurado. A esas críticas deberán acostumbrarse todos si quieren llegar lejos en el programa y hacer carrera musical fuera de la burbuja de la academia.