La aventura de Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz en la selva de Uganda: «Soñaba con algo así» El influencer vizcaíno presentó en 'El Hormiguero' el nuevo programa 'Cazadores de imágenes', donde se adentra en la naturaleza para fotografiar a los animales más salvajes

Marina León Lunes, 17 de noviembre 2025, 22:49

'El Hormiguero' arranca nueva semana con la visita de Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo. El peculiar dúo acudió al programa de Antena 3 para presentar 'Cazadores de imágenes', el nuevo programa que se emite los martes en La Sexta. En cada entrega, Mantuliz recorre el mundo junto a personas famosas para buscar y fotografiar distintas especies en su hábitat natural. Uno de sus primeros acompañantes en la aventura ha sido precisamente el marido de Alaska. «Desde muy pequeño me han flipado los animales. Soñaba con algo así», explicó el influencer vizcaíno.

«Jamás hubiese pensado en haber ido a la selva de Uganda. Cuando me lo propusieron dije que sí, pero entré en crisis a una semana de ir cuando tenía que ir a ponerme las vacunas. Tuve una especie de crisis de identidad», explicó Mario Vaquerizo. «¿Qué tal se ha adaptado Mario?», pregutó Motos. «Me daba un poco de miedo porque son rodajes muy exigentes. Grabamos del amanecer al atardecer sin descansar», explicó Gotzon. «Son condiciones duras y no sabía cómo se iba a adaptar Mario. Fue una sorpresa. Lo luchó, lo sufrió y todos estábamos encantados. También es cierto que comparte con Olvido esa pasión por los gorilas y es algo que le motivó», aseguró. «Mi mujer se enamoró de mi porque me ve un poco simio», agregó Vaquerizo entre risas.

Este miércoles en @cazaimagenestv, Mario Vaquerizo y @gotzonmantuliz conseguirán fotografiar al gorila de montaña en la selva de Uganda #CazadoresEH pic.twitter.com/3WoPacfFqy — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 17, 2025

Producida por Atresmedia en colaboración con 7 y acción, la serie consta de seis episodios, cada uno centrado en un animal emblemático y en los desafíos que representa su fotografía. «Son momentos mágicos y aunque llevo años haciendo esto, se me siguen llenando los ojos de lágrimas», aseguró Mantuliz. «¿Cómo es ir al baño en la selva?», preguntó el presentador. «Estamos muchas horas en mitad de la nada y no te queda otra que hacerlo ahí mismo», dijo.

«¿Con qué animal habéis pasado más miedo en toda la temporada?», quiso saber Motos. «En Brasil conseguimos grabar una anaconda de 8 metros debajo del agua, algo que muy poca gente ha conseguido», contó el fotógrafo y aventurero. «Aquí se juntaron muchos factores: la tensión del momento, que no sabíamos cuánto iba a durar, teníamos que grabar, hacer fotos...», añadió. «Es algo que llevábamos soñando mucho tiempo».