¿Guerra entre los creadores de 'La que se avecina' y Atresmedia por 'Aquí no hay quien viva'? La Justicia ordena al grupo audiovisual entregar un informe de la explotación de la serie a sus creadores, que estudiarán presentar una demanda

A. Mateos Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:26 Comenta Compartir

Los creadores de 'Aquí no hay quien viva' -Alberto Caballero, Iñaki Ariztimuño y Laura Caballero- presentaron en el Juzgado de lo Mercantil número 18 de Madrid una solicitud donde exigían a Atresmedia, empresa poseedora de los derechos de la serie, un informe sobre la explotación de la misma. La magistrada les ha dado la razón y el grupo audiovisual deberá comunicarles ahora los ingresos obtenidos en los últimos cuatro años, donde la serie también se ha emitido en Netflix, Atresplayer, Amazon Prime Video o Movistar Plus+.

Es en este punto donde los hermanos Caballeros -creadores después de 'La que se avecina'- y Ariztimuño consideran que Atresmedia ha explotado la serie de forma «indebida, no consentida y excesiva», según avanza 'dirmconfidencial' y confirman otros medios del ámbito televisivo, puesto que su emisión en abierto se limitaba a Antena 3.

En la solicitud se pidió un informe detallado de la explotación de 'Aquí no hay quien viva' desde 2003 aunque la magistrada lo limita a 2021, año en el que entró en vigor el artículo 75 del Real Decreto-Ley 24/2021 que permite a los creadores de distintas obras solicitar información sobre la explotación de los derechos. También se solicita la identificación de autorizados para explotar la serie.

Atremedia alegó en el procedimiento que «es el titular de los derechos de explotación» de 'Aquí no hay quien viva' y que la cesión realizada por la productora Miramón Mendi -extinta en 2009- fue «total». Para el grupo audiovisual de San Sebastián de los Reyes, la petición de los creadores de la serie es «excesiva y desproporcionada» y llega con «mala fe». Otro de los argumentos utilizados por Atresmedia fue que el artículo mencionado anteriormente es «inaplicable» para ellos puesto que debería destinarse a Miramón Mendi, «que fue absorbida por Cecaguma S.L.». Es decir, Atresmedia considera que debe ser esta última productora la que responda en caso de demanda de los creadores de la serie.

El auto, al que ha tenido acceso 'vertele', apunta a que Atresmedia «no ha atendido a los requerimientos de transparencia» pero señala que «no se ha acreditado que incurriera en un exceso de los derechos que le fueron concedidos». La decisión de obligar a Atresmedia a informar sobre la explotación de la serie permite a los afectados reclamar una «remuneración adecuada y proporcionada».

Temas

Atresmedia

Audiencias