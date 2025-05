Los audios de Frank Cuesta en los que admite que envenena a gatos y perros Las grabaciones no dejan en buen lugar al animalista y creador de contenido

Frank Cuesta vuelve a ser noticia. Y de nuevo, por nada bueno. Si hace unos meses estuvo detenido y puesto en libertad bajo fianza por supuesta posesión ilegal de animales en Tailandia, esta vez su imagen ha quedado gravemente dañada por la publicación en redes de unos controvertidos audios en los que admite que envenena a gatos y perros.

En una de esas grabaciones se refiere a un gato que se cuela en su santuario de animales en Tailandia. «Voy a hacer un mix de comida de gato con polvo de veneno, para que se lo coma el hijo de puta y reviente por dentro. Lo siento mucho, pero es lo que hay. Si tienes un gato, lo guardas en casa», sostiene Frank, quien afirma que seguirá con esa práctica para matar a unos perros que ponen en peligro su refugio.

«Voy a poner veneno todos los putos días hasta que mueran todos los putos perros (...) Me los voy a cargar a todos, voy a seguir poniendo veneno hasta que mueran todos los perros de alrededor. Lo siento mucho por los perros, pero están matando a mis animales y yo tengo que cuidar de ellos, así que al depredador malo lo mato y se acabó», se le escucha decir al creador de contenido, que hace poco tuvo que ser ingresado de urgencia tras ser mordido por una cobra escupidora.

La eliminación de mascotas no es la única práctica lamentable de Cuesta. Se le escucha admitir que ha traficado con animales para incluirlos en su refugio. Los califica de «inversión». «Acabo de pillar tres suricatas pequeñas y me las han dejado bastante baratas. Me han dado las tres por 30.000. Es una inversión porque hay que tener suricatas, que a la gente le gustan las putas suricatas», afirma.

Sus palabras contrastan con la imagen de amante y defensor de los animales que ha vendido estos años. Tampoco ayudan a su ya de por sí delicada situación en Tailanda: «Puto país de mierda, puta gente de mierda, putos perros de mierda», espeta en los audios que acaban de salir a la luz.

