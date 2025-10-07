La atleta María Pérez habla sobre su divorcio en 'La Revuelta': «La vida continúa»

Marina León Martes, 7 de octubre 2025, 22:44 Comenta Compartir

«Ha conseguido hace poco una cosa que solo habían hecho en la historia Usain Bolt y Carl Lewis». Así presentó David Broncano a la atleta María Pérez. «Has fallado, te falta uno: Mo Fara», respondió la deportista nada más pisar el plató de 'La Revuelta'. La joven de 29 años se convirtió el Mundial de Tokio en la primera atleta en categoría femenina en ganar dos oros en las mismas pruebas en dos citas universales consecutivas. «En España tenemos el mejor jamón, por qué no vamos a tener a la mejor marchadora», añadió la invitada.

En cuanto a los regalos, la deportista llevó las dos medallas para «celebrarlas como se merece», aseguró y se las colgó al humorista al cuello También le colocó un dorsal en el que se podía leer «'La Revuelta' Broncano me la agarras con la mano». «Bueno, pues la primera troleada», agregó el presentador. La atleta llegó al programa con ganas de fiesta. Llevó jamón, sushi y una botella de champán con la que decidió hacerle una encerrona a Broncano. Agitó rápidamente la botella y decidió bañar al presentador, que salió corriendo. «Es como un demonio», aseguró Grison.

Boncano quiso saber si la atleta ha tenido tiempo de celebrar sus logros. «Aunque no he ido a Granada todavía, he salido un poco por Madrid», aseguró. Aunque durante la mayor parte del año lleva una alimentación de lo más saludable, en sus días libres se concede algún capricho. «Cuando me van bien las cosas me doy un homenaje, un crepe de Nutella y un zumo de frutas», confesó.

🥇🥇 DOBLETE HISTÓRICO @garciaperezmari es la primera mujer que firma un doblete de oro en las mismas pruebas en dos ediciones consecutivas de un Mundial. Solo Carl Lewis, Usain Bolt y Mo Farah lo habían conseguido antes. Casi nada. #LaRevuelta pic.twitter.com/vdH011eUmw — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 7, 2025

En cuanto a sus planes de futuro, se prepara para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles «que serán los últimos porque hay que dar paso a los más jóvenes y hay otras etapas de la vida que también quiero probar», contó. En cuanto a las preguntas clásicas, la atleta fue de lo más precisa. «En el banco tengo entre 100.000 y 300.000 euros», comentó. Y con respecto a las relaciones sexuales en el último mes, María contó que la última vez que asistió al programa «estaba casada, ahora estoy divorciada, pero la vida continúa», detalló. La atleta se divorció en 2024, poco antes de ganar el oro olímpico en París. «He estado en México y no he hecho nada porque no me apetece. Cuando se rompe una relación, hay que dejar tiempo para estar contigo mismo. Quitar un clavo con otro no sirve de nada porque vas a cometer los mismos fallos», añadió.