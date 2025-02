La atleta que corrió más rápido que Verdeliss los 100 kilómetros reclama 'su' récord

A. Mateos Lunes, 24 de febrero 2025, 08:59 | Actualizado 09:05h. Comenta Compartir

Verdeliss se convirtió el viernes en la mujer española que más rápido ha corrido la distancia de los 100 kilómetros en España. Al menos, según los libros oficiales de la Federación de Atletismo de este país. Porque hay polémica. La atleta valenciana Carmen Pérez reclama su lugar en el trono. Y, en parte, tiene razón. Ella corrió esta distancia hace dos años en 7 horas, 47 minutos y 14 segundos, mientras que Verdeliss entró en meta el pasado viernes en el campeonato nacional australiano medio minuto más tarde. Entonces, ¿por qué le dan el récord a Verdeliss? Los estamentos oficiales exigen cumplir una serie de requisitos para homologar un récord y Carmen Pérez no los cumplió.

La atleta valenciana publicó un vídeo en sus redes sociales donde felicitaba a Verdeliss por su marca, pero en el que también reclamaba su lugar. «Mi absoluta enhorabuena por la tremenda marca que ha hecho y lo que está aportando a nuestro deporte, pero el error de poner que es la mejor marca nacional me está perjudicando y debemos decir la realidad para no crear confusión. Simplemente, me fastidia mucho que se digan cosas que no son reales, aun sabiendo que son así», escribió Pérez. «Si mejoran mi marca, seré la primera en estar tremendamente feliz por quien lo consiga. Los que me conocéis sabéis lo que lucho para hacer crecer el ultrafondo femenino. Nuestra mayor fortaleza siempre será luchar juntas y por eso estoy tan decepcionada con esta situación».

La polémica fue a más con el paso de las horas y ayer la Federación de Atletismo tuvo que aclarar las cosas. «Ese récord (el de Carmen Pérez) no se llegó a homologar (NH) porque la atleta no pasó el control de dopaje», afirmaron en un mensaje publicado a través de las redes sociales. En él se muestra la imagen de los récords nacionales en la distancia de 100 kilómetros. Aparece el de Cármen, pero con las siglas NH -no homologado-.

El anterior récord de 🇪🇸 oficial era 7:52:51 de Mireia Sosa (2023). pic.twitter.com/NLEcIdvIWn — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) February 23, 2025

¿Se dopó Carmen Pérez? No se sabe. Y por eso su récord no es válido. «Por causas ajenas a mí, que yo no pude controlar, no pude pasar el control antidoping. Desconocimiento mío también, que para registrar la marca como récord de España tenía que pasar ese control. No lo sabía, error mío por no informarme», explicó la atleta valenciana asumiendo su culpa. Aun así insistió en reclamar el récord porque «es la mejor marca nacional de la historia y se hizo en un circuito homologado».

El requisito de pasar por el antidoping en las siguientes 24 horas a la carrera no es el único necesario para homologar un récord. También se analizan el recorrido y las zapatillas, y normalmente esto lleva un tiempo. Así que por ahora el récord de Verdeliss también está pendiente de confirmar, aunque la Federación de Atletismo lo haya anunciado en sus redes sociales. En su día también se hizo eco de la marca de Carmen Pérez y le otorgó el récord. De ahí que el viernes muchos se acordasen de la valenciana y preguntasen qué había ocurrido.

