El ataque de risa de África Baeta en mitad del informativo: «¡Perdón!» La periodista de ETB ha protagonizado un momento de lo más divertido

Marina León Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:14

La periodista África Baeta lleva más de dos décadas al frente del Teleberri de ETB y ha vivido situaciones de todo tipo. Una de las más divertidas tuvo lugar el pasado jueves cuando la presentadora sufrió un ataque de risa en pleno directo.

«Tras la imagen de poder absoluto y prepotencia, Adolf Hitler ocultaba alteraciones genéticas y trastornos sexuales: así lo ha confirmado su ADN», dijo la comunicadora, antes de dar paso al último video del informativo. «El dictador alemán padecía el síndrome de Kallmann, que puede provocar anomalías genitales como, por ejemplo, el micropene, además se desmonta que tuviera ascendencia judía...», continuaba África Baeta, que no pudo contener la risa. En el momento de la despedida, la periodista no pudo evitar un nuevo ataque de risa. «Así nos despedimos, ¡Perdón! Hasta mañana», finalizó la conexión.

En las redes sociales del programa han compartido la divertida escena. «África Baeta, presentadora del informativo Teleberri de ETB2, no ha podido contener la risa a la hora de dar paso al vídeo, aunque tampoco ha podido despedirse de los espectadores por otro ataque de risa floja», escriben.