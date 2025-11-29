El asador de Australia que 'Cenando con Pablo' compara con un prestigioso restaurante de Bizkaia El influencer gastronómico acudió al templo de la brasa de Sídney

A Pablo Cabezali, conocido en las redes sociales como 'Cenando con Pablo', sus experiencias gastronómicas le han hecho volar muy lejos. Esta última vez, hasta aterrizar en Australia. Y curiosamente uno de sus restaurantes, el Firedoor en Sídney, le ha teletransportado a un prestigioso restaurante vizcaíno. «Llevo años queriendo venir aquí», confesaba a sus seguidores ya en la cocina junto a uno de los cocineros, un gallego llamado Mario.

El trabajador del local le explica que allí todo se trabaja «con brasa, nada de electricidad». «Solo manejamos el fuego. Por la mañana, lo armamos y ya luego cocinamos con la brasa», explica. Por ello, lo ha bautizado como «el Etxebarri 2», en alusión al asador con estrella Michelin de Bittor Argingoniz en Axpe, que también ha ocupado el segundo puesto mundial en la lista The World's 50 Best Restaurants en 2024 y 2025.

Resulta que esa alusión tiene más lógica si se fija uno en el nombre del chef al frente del local australiano. «Lennox Hastie estuvo en Etxebarri como mano derecha de Bittor muchos años», cuenta el creador de contenido gastronómico. Este cocinero británico aprendió durante un lustro con Arginzoniz a dominar la cocina a la leña. Fue en 2015 cuando abrió su restaurante Firedoor en Sídney.

«Está todo espectacular. Txuleton, pescado... es literalmente una maravilla. ¡La langosta toca luego», prometía 'Cenando con Pablo' como adelantó a su futuro vídeo en su canal gastronómico.

