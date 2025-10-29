Arturo Valls: «Me cae mal el concursante que quiere ser más gracioso que el propio presentador» El valenciano presentó en 'El Hormiguero' la segunda temporada de 'El 1%'

Marina León Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:49

Arturo Valls presentó en 'El Hormiguero' la segunda temporada de 'El 1%', que se estrenó el mismo miércoles después del programa de Pablo Motos. Sobre todos los famosos que han pasado por el concurso de Antena 3, el valenciano se queda con Mario Vaquerizo. «Me gusta mucho porque es muy gracioso verle argumentar la respuesta», afirmó.

％ @ArturoValls nos trae la segunda temporada de ‘El 1%’, que se estrena cuando acabemos el programa #VallsLlyodEH pic.twitter.com/mwyq71fwI3 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 29, 2025

En cuanto a si alguna vez le ha caído mal algún concursante. El presentador de programas como '¡Ahora caigo!' o 'Mask Singer' lo tuvo claro. «Sí. Lo bueno es que tenía una trampilla y se caían por ahí», respondió el invitado. «Me cae mal sobretodo el concursante que quiere ser más gracioso que el propio presentador», añadió. Arturo Valls cumplió 50 años en marzo y reconoció que siempre le ha gustado celebrarlo a lo grande con los suyos. «Soy un tío muy social y festivo», aseguró.

En este momento de la entrevista, Motos le pidió al comunicador que contase una anécdota de alguno de sus cumpleaños. «Mi mujer, para darme una sorpresa, me recibió vestida de mujer de la limpieza sexy», comentó. «Pensé, 'la noche promete'. Y de repente me subió a la terraza. Abro la puerta y estaban ahí como 50 amigos. No me podía apetecer menos verles en ese momento», añadió entre risas.

Aunque a lo largo de la charla se pusieron serios cuando a los dos valencianos les tocó hablar de la dana en el primer aniversario de la catástrofe. «Yo lo viví con mucha impotencia por estar lejos. Por suerte nadie cercano le afectó», señaló Arturo Valls. «Una vez más quedó demostrado que los únicos que estuvieron a la altura fueron los vecinos, porque la clase política falló», dijo. Por su parte, Motos se levantó para leer unas palabras mirando a cámara. «Llega un momento en el que los muertos se convierten en un número para los demás, pero no para ti si has perdido a un ser querido. Es un dolor que no desaparece, aprendes a vivir con ello», aseguró visiblemente afectado.

La sorpresa de la noche llegó cuando Motos anunció al segundo invitado: Christopher Lloyd, el protagonista de 'Regreso al futuro', película icónica que conquistó a grandes y pequeños cuando se estrenó en cines en 1985. La estrella de Hollywood visitó el plató de 'El Hormiguero' con motivo de el reestreno de la película de la que fue protagonista, dando vida al mítico Emmett Brown, por su 40 aniversario.