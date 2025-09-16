Arón Piper desvela el tenso momento entre Leonardo DiCaprio y la Guardia Civil durante una redada en Ibiza El actor organizó una fiesta y el popular intérprete de Hollywood pasó un mal trago con los agentes

Arón Piper sorprendió a todos anoche en 'El Hormiguero' al contar lo que ocurrió en una de sus últimas fiestas en Ibiza. El popular actor de 'Élite', que ahora quiere probar suerte en la música, organizó una reunión de amigos el pasado mes de agosto para celebrar el lanzamiento de su primer disco y uno de sus invitados era Leonardo DiCaprio. «No desaprovecha venir a una buena fiesta», explicó el protagonista antes de contar el incidente que tuvo la estrella de Hollywood con la Guardia Civil.

«De repente hubo una redada... Le tocó a él y no se salvó por ser Leonardo DiCaprio», contó Piper. El actor explicó que es la segunda vez que organiza este tipo de eventos multitudinarios y este año «tuvimos la mala suerte de que se estaba colapsando la carretera y vino la Policía».

Los agentes de la Guardia Civil pararon al actor de Hollywood para comprobar que, efectivamente, se dirigía a la fiesta de Piper. «No sé si habría policías nuevos en Ibiza y querían demostrar...», dijo el intérprete de 'Elite' entre risas. «La redada fue larguita porque había muchos coches».

Arón Piper trató de explicar a la audiencia por qué hubo una intervención de la Guardia Civil: «En esas fechas en Ibiza está todo el mundo. Nosotros hacemos una lista enorme e invitamos a todo el mundo... y la carretera se colapsó».

Tras contar la anécdota de DiCaprio, Motos y las hormigas quisieron saber más detalles sobre el invitado. «¿Pusiste un parque de bolas para que se quedara la novia un rato mientras estabais de fiesta?», bromeó Barrancas aludiendo a que el actor es 23 años mayor que su pareja, la modelo italiana Vittoria Ceretti.

Pero DiCaprio no fue el único rostro conocido en aquella fiesta en Ibiza. Al evento también acudieron Kendall Jenner, Aitana, Miguel Ángel Silvestre, Jon Kortajarena y Ester Expósito, entre otros.