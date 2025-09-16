El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Arón Piper desvela el tenso momento entre Leonardo DiCaprio y la Guardia Civil durante una redada en Ibiza

El actor organizó una fiesta y el popular intérprete de Hollywood pasó un mal trago con los agentes

A. Mateos

Martes, 16 de septiembre 2025, 08:00

Arón Piper sorprendió a todos anoche en 'El Hormiguero' al contar lo que ocurrió en una de sus últimas fiestas en Ibiza. El popular actor de 'Élite', que ahora quiere probar suerte en la música, organizó una reunión de amigos el pasado mes de agosto para celebrar el lanzamiento de su primer disco y uno de sus invitados era Leonardo DiCaprio. «No desaprovecha venir a una buena fiesta», explicó el protagonista antes de contar el incidente que tuvo la estrella de Hollywood con la Guardia Civil.

«De repente hubo una redada... Le tocó a él y no se salvó por ser Leonardo DiCaprio», contó Piper. El actor explicó que es la segunda vez que organiza este tipo de eventos multitudinarios y este año «tuvimos la mala suerte de que se estaba colapsando la carretera y vino la Policía».

Los agentes de la Guardia Civil pararon al actor de Hollywood para comprobar que, efectivamente, se dirigía a la fiesta de Piper. «No sé si habría policías nuevos en Ibiza y querían demostrar...», dijo el intérprete de 'Elite' entre risas. «La redada fue larguita porque había muchos coches».

Arón Piper trató de explicar a la audiencia por qué hubo una intervención de la Guardia Civil: «En esas fechas en Ibiza está todo el mundo. Nosotros hacemos una lista enorme e invitamos a todo el mundo... y la carretera se colapsó».

Tras contar la anécdota de DiCaprio, Motos y las hormigas quisieron saber más detalles sobre el invitado. «¿Pusiste un parque de bolas para que se quedara la novia un rato mientras estabais de fiesta?», bromeó Barrancas aludiendo a que el actor es 23 años mayor que su pareja, la modelo italiana Vittoria Ceretti.

Pero DiCaprio no fue el único rostro conocido en aquella fiesta en Ibiza. Al evento también acudieron Kendall Jenner, Aitana, Miguel Ángel Silvestre, Jon Kortajarena y Ester Expósito, entre otros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2 La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  3. 3

    Otegi sobre GKS: «Es una cosa muy vieja y se llevan mal con todos»
  4. 4

    La metamorfosis de Luis: de gastar 9.000 euros al mes en cocaína y alcohol a terapeuta premiado
  5. 5

    «Se pusieron de acuerdo para echarme de Arkaute», denuncia una segunda aspirante
  6. 6 El gesto de Julen Agirrezabala con la afición del Valencia en su noche más dura
  7. 7

    Ertzainas sin titulación ejercen de psicólogos en las entrevistas finales
  8. 8 «La pierna que apareció en Arrigunaga estaba cortada con mucha precisión»
  9. 9 Muere Marian Izaguirre a los 23 años, la influencer que encontraron en estado crítico en un hotel en México
  10. 10

    «Me ocultaba la zona del brazo donde le pinchaba a mi hija para que no viese cómo la vacunaba»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Arón Piper desvela el tenso momento entre Leonardo DiCaprio y la Guardia Civil durante una redada en Ibiza

Arón Piper desvela el tenso momento entre Leonardo DiCaprio y la Guardia Civil durante una redada en Ibiza