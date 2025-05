Ariel Winter, actriz de 'Modern Family', sobre su «infancia traumática»: «Entendí lo que era ser odiada...»

Leire Moro Miércoles, 7 de mayo 2025, 18:05 | Actualizado 18:18h. Comenta Compartir

No es una historia nueva. Estrellas infantiles que acaban confesando, en su vida adulta que tuvieron una infancia traumática. Pero cada una de ellas tiene su propio relato. Ahora, ha sido la actriz de la exitosa serie 'Modern Family', Ariel Winter, la que ha contado en una entrevista a la revista 'People' que con solo 14 años le quitaron su custodia a su madre y fue su hermana mayor, la también actriz Shanelle Gray, la que pasó a hacerse cargo de ella. Cuatro años más tarde solicitó la emancipación y a los 17 años fue declarada legalmente adulta.

Con solo 4 años comenzó a hacer anuncios en la televisión. En el cine apareció en 'Kiss Kiss Bang Bang', con solo 7 años, y desde entonces no ha parado de trabajar. Winter ha hecho apariciones o doblajes en series como 'Mentes Criminales', 'Entre fantasmas', 'Urgencias' o la serie infantil 'Phineas y Ferb'. Pero el papel que la llevó al éxito, sin duda, fue el de Alex Dunphy en 'Modern Family', personaje que interpretó desde 2009 hasta 2020. Once temporadas, que empezó con apenas 12 años y durante las que creció apresuradamente.

Pero como en muchas ocasiones, ese éxito fue acompañado del terrible escrutinio constante de los trolls y la prensa, que no paraban de juzgar su cuerpo cada vez que sufría algún cambio natural a su edad. «En cada titular que leía sobre mí, gente adulta contaba que me veía fatal, que estaba embarazada o que me veía como una gorda descarada. O sea, tenía 14 años», contaba a 'People'. Ariel Winter asegura que esa realidad le «dañó muchísimo la autoestima». Con 17 años, una vez obtenida la emancipación, la actriz se sometió a una cirugía de reducción de pecho.

Una adolescencia bajo el ojo público

Winter confiesa que no le dieron un descanso: «Entendí lo que era ser odiada, pasara lo que pasara, era un objetivo. Me resultaba muy difícil mirarme al espejo y quererme». Y su ambiente familiar no le ayudaba precisamente. Aunque no ha querido profundizar en los detalles, era públicamente conocido que la relación con su madre, Chrisoula Workman, era muy complicada, Ariel la había acusado de abuso. Y aunque Workman siempre lo ha negado, cuando la intérprete de 'Modern Family' tenía 14 años, el Departamento de Servicios de Protección Infantil decidió que, por su seguridad, estaría mejor al cuidado de su hermana. Gracias a ese cambio, Winter asegura que pudo tener «una adolescencia maravillosa».

A pesar de que hoy en día tiene una vida más tranquila, su pasado todavía le duele. «Es una parte muy profunda y dolorosa para mí, mucho más profunda de lo que jamás me habría sentido preparada para hablar», ha confesado la actriz.

«Fuí víctima de acoso sexual online»

Ariel Winter continúa trabajando. Asegura que todavía le encanta actuar, «no abandoné la industria», pero ha ampliado sus proyectos: produce proyectos propios, un programa de cocina y ahora está iniciando un podcast.

Pero su proyecto actual y más personal es luchar contra los depredadores sexuales on line. Mientras veía un programa en el que se cazaban pedófilos a través de chats en internet, decidió que quería formar parte de ello. En una publicación en sus redes sociales a principios de año escribió que ella misma había sido «víctima de acoso sexual online y en la vida real, así como de abuso sexual infantil», pero fiel a su personalidad reservada, tampoco quiso dar más detalles.

Winter decidió, hace poco tiempo, abandonar su ciudad natal, Los Ángeles, con su novio, el actor Luke Benward, para emprender los nuevos proyectos. «Acabo de dejar Los Ángeles. Me trae recuerdos no muy buenos, y soy joven y nunca he vivido en otro lugar, así que pensé: '¿Por qué no?'. Si ya no estás en una serie que se graba allí, no tienes por qué estar allí, y si consigo un programa, puedo volver fácilmente», reflexionaba la actriz.

