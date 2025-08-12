La aplaudida reflexión sobre los cuerpos en la playa de la nutricionista vasca Gabriela Uriarte: «Igual el detox no es de zumos...» «Igual la cuestión es levantar un poquito la vista de las redes sociales», invitaba la experta

«Igual la cuestión es levantar un poquito la vista de las redes sociales». La nutricionista vasca Gabriela Uriarte ha lanzado una reflexión mientras estaba en la playa a sus seguidores sobre los cuerpos normativos que inundan las redes sociales en comparación con los de aquellas personas que se encontraban en el arenal donde tomaba el sol. Algo que puede crear complejos y problemas en la percepción de uno mismo. «Igual el detox que debes hacer es de influencers y no de zumos», invitaba con cierta tono bromista.

«Estoy aquí en la playa viendo a la gente pasar y he vuelto a pensar algo que pienso muchas veces en el gimnasio, paseando por la calle, en la consulta... No tiene nada que ver la realidad en los cuerpos con lo que veo en las redes. Es una realidad filtrada y súper seleccionada», zanjaba esta especialista en nutrición. A su parecer, la proliferación de estos patrones «afecta mucho a cómo nos vemos y concebimos». «Hay que levantar un poco la vista del teléfono», insistía. «No solo afecta cómo vemos, sino cómo nos percibimos en muchos aspectos y áreas que asociamos al cuerpo».

A este vídeo le ha acompañado una extensa reflexión escrita en su publicación de Instagram. «Es IMPORTANTE revisar a quién seguimos». «Estudios robustos lo han confirmado. Un metaanálisis reciente (Bonfanti et al., 2025) que revisó estudios de 2008 a 2024 confirma que el uso intensivo de redes sociales, especialmente plataformas visuales como Instagram, incrementa la comparación social y, con ello, la insatisfacción corporal y el riesgo de conductas alimentarias problemáticas», ponía encima de la mesa.

«El mecanismo clave no es solo el tiempo de uso, sino el tipo de contenido y con quién o qué nos comparamos: la exposición frecuente a cuerpos idealizados, imágenes editadas y mensajes de 'fitspiration' amplifica la auto-objetivación y deteriora la percepción del propio cuerpo», ahondaba. «La evidencia es sólida, con datos globales, y señala que la comparación social actúa como puente entre redes sociales y malestar corporal, haciendo de este un fenómeno relevante para la salud mental y nutricional».