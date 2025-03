Aparece una modelo de OnlyFans con brazos, piernas y columna vertebral rotas en una carretera de Dubái

G. C. Domingo, 23 de marzo 2025, 11:07 Comenta Compartir

La influencer y modelo de OnlyFans Maria Kovalchuk se encuentra en estado crítico tras ser encontrada con heridas de gravedad en una carretera secundaria de Dubái. A la joven de 20 años se le había perdido la pista a principios de este mes de marzo, concretamente tras asistir a una fiesta el pasado día 9.

La voz de alarma la dieron sus amigas. Conocían la modelo iba a acudir «con dos hombres que se presentaron como representantes de la industria del modelaje», según medios ucranianos. Tampoco su madre, Anna, volvió a saber de ella a pesar de que su hija tenía un vuelo a Tailandia programado para el 11 de marzo, pero no se presentó en el aeropuerto Ahí comenzó la búsqueda de las autoridades locales.

La joven fue encontrada el pasado 19 de marzo con vida, pero en estado crítico. El portal Shot and Life publica que sus extremidades y la columna vertebral estaban rotas y tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital para someterse a cuatro cirugías. Permanece estable, pero en estado grave, sin poder hablar.

«Se supone que fue a una fiesta. Pero el promotor que organizaba estas fiestas no la vio. Hoy Masha fue encontrada en el hospital en estado grave. No tiene documentos, ni teléfono, ni nada. Ha sido operada tres veces. Y no puede hablar», desvelaba su madre a medios de comunicación locales. La modelo rusa y amiga de la víctima, Angelina Doroshenkova, señaló que «todos esperamos lo mejor y estamos muy agradecidos a todos los que participaron en la búsqueda y ayudaron con información».

Temas

Audiencias