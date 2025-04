Antonio Orozco detalla su proceso de terapia en 'El Hormiguero': «Había tocado fondo»

Joseba Fiestras Jueves, 24 de abril 2025, 23:09 Comenta Compartir

Es mucho más que una voz reconocible o una figura habitual en los escenarios españoles. Con una carrera que supera las dos décadas, Antonio Orozco ha sabido conectar con el público a través de letras sinceras, melodías emotivas y una autenticidad que lo distingue en el panorama musical. Desde sus inicios humildes hasta convertirse en uno de los artistas más queridos, el cantautor catalán de raíces andaluzas ha construido una trayectoria marcada por el esfuerzo, la sensibilidad y una capacidad única para emocionar con cada canción. En 'El Hormiguero', el artista presentaba su nuevo disco, titulado 'El tiempo no es oro'. «Parece mentira que haya llegado el momento. La gente dice: Date prisa, que el tiempo es oro. Y yo creo que eso lo debió de inventar una superficie comercial o algo así porque el tiempo no es oro. Ya le gustaría algo oro ser tiempo. El tiempo es irrefutable, incombustible, infranqueable, inevitable… Es lo único con lo que no se puede negociar en la vida. Lo que más te acerca a la felicidad es ser consciente de que el tiempo lo tienes que disfrutar al máximo. Y eso es lo que cuenta este disco», argumentaba el compositor.

«Cuando empezó este proceso, yo había tocado fondo. Y decidí grabarlo todo. Y hay distintos caminos. Se ve cómo vas mejorando y, de repente, vuelves a caer. Como le puede pasar a cualquiera», desvelaba Orozco sobre el periodo de más de dos años que le ha llevado sacar su álbum. Y cuando vio el documental en un cine, alucinó. «Sentía que estaba desnudo en una habitación y había mucha gente mirándome por el agujerillo de la puerta. Era una sensación de desnudez absoluta porque el denominador común de esta historia es la verdad infinita», observaba el entrevistado ante Pablo Motos. El intérprete llegó a pesar 127 kilos. «Tengo que hacer una reflexión porque en el documental se cuentan muchas cosas, pero la columna vertebral ha sido el cambio de peso. A nadie le gusta ir por el mundo con veinte o treinta kilos de más. Son cosas que pasan y, en mi caso, por cosas que habían pasado en mi vida y que no solucioné. Y gracias a que muchos compañeros míos hablaron de la psicología y hablaron abiertamente de este tema, yo di el primer paso. Y cuando un psicólogo, en veinte minutos, pudo darme soluciones a problemas que yo llevada veinte años sin poder solucionar, pensé por qué no lo había hecho antes. Todo el mundo habla de las enfermedades mentales, y no es tanto una enfermedad, si no entender que son problemas que se tienen que solucionar desde muy adentro y que tienes que hacerlo con la ayuda de gente que está capacitada para deshacer nudos que tú no eres capaz de deshacer», indicaba serio.

«La oportunidad que me di a mí mismo, me la tenía que haber dado hace mucho tiempo, pero tampoco me imagino ahora mismo un futuro inmediato sin asistir a este tipo de conversaciones que me ayudar a enfocar las cosas de una forma práctica, distinta. Cuando enfrentas los problemas de frente y sabes lo que pasa, la solución es inminente», aleccionaba Orozco que recordaba cómo fue su primera terapia. «Es una de las cosas más bonitas que le pueden pasar a un ser humano porque, por primera vez, empiezas a hablar de cosas que no te habías atrevido a hablar con nadie. La primera terapia fue como descubrir un mundo nuevo. Y lo voy a comparar con una cosa que algunas personas habrán vivido. Cuando fui por primera vez a una sesión con el psicólogo, fue como cuando me pusieron las lentillas por primera vez. Entonces pensé: Ah, pero ¿se veía así? De repente veía cosas que no me acordaba», explicaba el cantante sincero.

«Es muy emocionante ver cómo lo que tú creías que no tenía solución, no solo la tiene sino que, además, es muy fácil», insistía el intérprete reivindicando los problemas de salud mental. «A mí, de alguna forma, me salvó. Así me siento y espero que así se transmita», deseaba. Y volvía a su exceso de peso. «La cosa es que uno no come porque tiene hambre, uno come o bebe o sale o grita porque hay algo dentro de ti que no te deja descansar. Le llaman ansiedad o estrés. He escrito una canción, 'No vencedores ni vencidos', que habla de cuando te toca luchar contra la ansiedad, que mucha gente la tiene y no lo sabe. Y este camino te ayuda a entender que las cosas que te pasan, no solo te pasan a ti no son tan graves como parecen», remataba.