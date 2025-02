Antonio Banderas: «El infarto es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida» El actor acudió a 'El Hormiguero' para presentar la obra 'Gypsy' y habló de todo, hasta de la boda de su hija: «Lo mismo me hacen abuelo dentro de nada»

Joseba Fiestras Miércoles, 19 de febrero 2025, 23:03

Es uno de los actores españoles más internacionales y un asiduo de 'El Hormiguero'. Antonio Banderas acudía a la llamada de Pablo Motos porque acaba de estrenar en Madrid su último musical, titulado 'Gypsy' y está a punto de estrenar la película 'Paddington. Aventura en la selva'. «Necesite 19 trailers para realizar el traslado del material de 'Gypsy'. Es un escenario complicado porque el material que utilizamos reacciona al calor, al frío, al sonido… a todo. Pero eso mantiene la obra muy viva. Ahora mismo en el escenario hay 30 actores, 18 músicos y 45 técnicos», informaba. El presentador le preguntó a ver si le salía rentable. «Yo trabajo a pérdidas, lo que pasa es que estamos teniendo suerte y llenamos el teatro. Eso me da para pagar a la compañía, pero la inversión inicial ya sé que no la voy a recuperar», afirmaba.

«El teatro se ha convertido en un refugio para la verdad», proclamaba el artista malagueño sobre su gran pasión. E incidía: «Con las nuevas tecnologías que hay ahora, donde ya no sabes lo que es verdad y es mentira, el teatro es un valor en sí mismo extraordinario». Con todo, no abandona el cine y ahora estrena la nueva entrega de 'Paddington'. «Soy un capitán de barco que lleva turistas a diferentes lugares de Perú. Y tiene una historia con sus ancestros que va desvelándose. Y esos personajes lo poseen», contaba. Eso sí, cuando un personaje le incomoda, procura cambiarlo. «Cuando lo leí me molestó alguna cosa, y lo acepté a cambio de que alteraran el final. Y al final, se redime a cambio del amor de su hija y la mala es otra. Porque es verdad que los actores afroamericanos e hispanos hemos estado relegados siempre a los papeles de los villanos. Eso ha empezado a cambiar con los años. Cuando llegué a Hollywood, me dijeron que la mayoría de los papeles que me iban a ofrecer serían villanos. Dos años más tarde, yo tenía una máscara, una capa, una espada y un acento importante, mientras el malo era rubio, tenía los ojos azules y hablaba un inglés perfecto», decía apuntando a su rol como el Zorro. Y persistía en esa filosofía. «Que el gato con botas hable con un acento y los malos no, en la cabeza de un niño juega un papel importante», aseguraba.

Hace unos años, el corazón le dio un susto del que ya se ha recuperado. «El médico me dice que viva la vida. Lo que uno no puede hacer es morirse en vida. Es cierto que antes de sufrir ese ataque de corazón a lo mejor estaba metido en cosas que no me hacían falta. Y todas esas desaparecieron. En realidad, creo que es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. A veces, un bofetón viene muy bien para darse cuenta de las cosas que realmente tienen valor», explicaba.

Banderas ha vivido de cerca los incendios que han asolado Los Ángeles. «Era mi hija la que me iba formando y ha sido duro. Melanie Griffith se tuvo que evacuar y se tuvo que refugiar en la casa de mi hija Estela, que al mismo tiempo acogió a dos parejas de amigos. Ha habido zonas arrasadas y las casas que han quedado de pie no se pueden utilizar porque no hay ningún servicio público cercano. Ha sido una tragedia, pero Los Ángeles tiene una propensión a esos desastres naturales como los terremotos. Las casas no se construyen de ladrillos por los terremotos. Son de madera y los incendios arrasan», comentaba serio.

La estrella dibujaba una sonrisa en su boca al hablar de la futura boda de su hija. «No gana el vértigo, gana la ilusión porque, además, me gusta mucho con quién se va a casar. Es un niño que venía a jugar a casa, lo conozco desde que tenía tres o cuatro años. Es un tío muy guapo y muy listo que la quiere mucho, y eso es lo único que quiero para mi hija», declaraba emocionado. «Lo mismo me hacen abuelo dentro de nada», remataba. Trump apareció en escena cuando el comunicador cuestionó cómo creía que había llegado al poder. «Probablemente sea por el dinero. Es un hombre que no aprieta con los impuestos y probablemente vaya por ahí. Y corresponde a un patrón de cosas que están pasando en el mundo entero. Se han polarizado las cosas extraordinariamente tanto a izquierdas como a derechas. Tendría más sentido que fueran las políticas centristas las que gobernaran, pero no es así. No entiendes la subida al poder de Trump, como tampoco entiendes que Maduro siga en el poder después de haber perdido las elecciones. La gente se está comiendo cosas que están pasando que son incomprensibles y cada vez da más miedo este tipo de políticos», reflexionaba.