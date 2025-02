Antonio Banderas, ilusionado con la boda de su hija

Joaquina Dueñas Jueves, 20 de febrero 2025, 15:12 Comenta Compartir

A finales de agosto, la hija de Antonio Banderas y Melani Griffith, Stella del Carmen, anunciaba su boda con Alex Gruszynski. Pronto recibió felicitaciones públicas en redes sociales de sus padres. Ahora, el actor malagueño ha vuelto a pronunciarse sobre el tema. «Mi hija Stella se me casa. Gana la ilusión porque me gusta mucho con quién se va a casar», ha dicho en su paso por 'El hormiguero'. «Yo lo único que quiero es que la quiera, y la quiere mucho y eso es lo que me importa. Todo lo demás me da igual», ha expresado, al tiempo que ha recordado que «venía a casa a jugar con tres o cuatro añitos porque iban juntos a párvulos».

Tal como ha contado Banderas, la historia de los novios viene de lejos, desde que fueron juntos al colegio Wagon Wheel School. Años después, comenzaron su relación romántica, pero en 2019 decidieron darse un tiempo. Sin embargo, parece que estaban destinados a estar juntos ya que retomaron su noviazgo y el verano pasado se prometieron. «¡Voy a pasar todo el tiempo con mi persona favorita en la tierra para siempre!», anunció Stella del Carmen. Una boda que ha despertado gran expectación y para la que Banderas espera «que sea lo más simple posible», mientras ya elucubra con la siguiente etapa: «A saber si me hacen abuelo pronto, a saber».