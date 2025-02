Antonio Banderas y su drástico cambio de alimentación tras sufrir un grave problema de corazón

A. Mateos Viernes, 21 de febrero 2025, 07:49 Comenta Compartir

La entrevista del pasado miércoles de Antonio Banderas en 'El Hormiguero' está dando mucho que hablar, especialmente por su manera de afrontar la vida a sus casi 65 años y después de haber superado un infarto. «Es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida», dijo sobre aquel grave problema de corazón.

Estas palabras han sorprendido a muchos pero el actor malagueño tiene argumentos de peso para afirmarlo con esa rotundidad. Desde que el corazón le diese un buen susto, Banderas ha tomado importantes cambios en su vida diaria. Por ejemplo, en la alimentación.

«Confieso que desde que tuve el percance con el corazón, he tenido que reducir mucho el consumo de carne roja», explicó en una entrevista con la revista especializada 'Men's Health'. Y no es el único cambio que se vislumbra en su vida. También practica más deporte: «Corro unos diez kilómetros cada dos o tres días para sentirme en forma y dar salud a mi corazón».

Antonio Banderas, más allá de adoptar diferentes hábitos en su día a día, ve la vida con otros ojos. «Lo que uno no puede hacer es morirse en vida. Es cierto que antes de sufrir ese ataque de corazón a lo mejor estaba metido en cosas que no me hacían falta. Y todas esas desaparecieron. En realidad, creo que es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. A veces, un bofetón viene muy bien para darse cuenta de las cosas que realmente tienen valor», explicaba en 'El Hormiguero'.

El actor disfruta de uno de sus mejores momentos a nivel personal porque en verano se celebrará la boda de su hija Stella del Carmen con Alex Gruszynski. Y el malagueño solo piensa en ser abuelo. «Yo lo único que quiero es que la quiera, y la quiere mucho y eso es lo que me importa. Todo lo demás me da igual», ha expresado, al tiempo que ha recordado que «venía a casa a jugar con tres o cuatro añitos porque iban juntos a párvulos». Una boda que ha despertado gran expectación y para la que Banderas espera «que sea lo más simple posible», mientras ya elucubra con la siguiente etapa: «A saber si me hacen abuelo pronto, a saber».

En el terreno sentimental, Antonio Banderas también está muy ilusionado con su pareja, la modelo Nicole Kimpel, de 45 años. Llevan una década compartiendo su vida y ya hay rumores de boda.