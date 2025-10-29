Antonia San Juan: «No quiero que me den un premio por tener cáncer, el mejor es darme trabajo»
La actriz canaria, que está recibiendo tratamiento para superar la enfermedad, acudió como invitada a 'Late Xou', de Marc Giró
Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:25
Antonia San Juan ha reaparecido en televisión en pleno tratamiento contra el cáncer. La actriz acudió como invitada este martes al programa 'Late Xou', de Marc Giró, y contó cómo está viviendo esta dura etapa que le ha tocado vivir. «Lo que peor llevo es el pelo. Han tardado mucho en peinarme», comenzó diciendo sin perder el sentido del humor.
«Me tomo las cosas con mucha calma. El cáncer, que es como una ópera de Wagner, lo estoy llevando bastante bien. Tiene sus momentitos que estás un poco para arriba, un poquito para abajo, pero como yo tengo buen carácter y soy bastante zen y de cuidarme, lo estoy llevando bastante bien y llevo unos cuatro o cinco días muy bien», añadió.
La intérprete canaria anunció el pasado mes de septiembre que padecía cáncer de garganta y que tenía que comenzar un tratamiento. A través de sus redes sociales aseguró que confía ciegamente en la ciencia y que va a «hacer todo lo posible por curarse». Ante el presentador catalán, la ganadora de un Premio Goya, confesó que al principio se asustó. «Evidentemente porque quieres vivir. Luego viene una parte en la que inconscientemente estás como enfadada y luego hay un momento donde realmente lo asumes, te das cuenta y vas a favor del tratamiento, de todo», apuntó.
#LateXou— La 1 (@La1_tve) October 28, 2025
"Yo no quiero que me den un premio por tener cáncer, yo soy actriz. El mejor premio que me pueden dar, estando enferma, es darme trabajo"
🗣️ Antonia San Juan pic.twitter.com/eQEkjFdLOj
«Yo no vendo nada»
La actriz también reiteró que no busca sacar rédito de su lucha contra el cáncer y respondió a las críticas recibidas por compartir su enfermedad. «Alguien decía que estoy vendiendo mi cáncer. Yo no vendo nada. Hablar de mi experiencia es una forma de desmitificar la palabra cáncer y mostrar que tiene cura. Es algo totalmente altruista», aclaró. De hecho, antes de despedirse, insistió en que «no quiero que me den un premio por tener cáncer».
Hace una semanas, la canaria compartió una reflexión con sus seguidores de Instagram tras llamarle una revista para ofrecerle un premio. Se mostró muy molesta. «Me quieren dar una contraportada ahora que no estoy promocionando nada, solo por tener un cáncer. Si cuando estaba sana no me reconocieron y nunca recibí una invitación a fiestas o eventos... ahora, premiarme por estar enferma es algo para reflexionar», dijo. Ayer, en TVE se reafirmó en su postura y afirmó: «Yo soy actriz. El mejor premio que me pueden dar, estando enferma, es darme trabajo», zanjó.